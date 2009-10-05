پرواز عسلویه - رشت راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه فرشید کلاه کج ظهر دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: پرواز این مسیر ساعت 10 و 30 دقیقه روزهای چهارشنبه هر هفته از رشت به عسلویه و ساعت 13 و 10 دقیقه از عسلویه به رشت انجام می شود.

وی با بیان اینکه هواپیماهای این مسیر از نوع فوکر با گنجایش 100 نفر است، افزود: این پرواز باتوجه به درخواست مسافران شمال کشور و با حمایت کاپیتان سعید نصر فرد مدیرکل هواپیمایی آسمان جنوب کشور راه اندازی شده و مورد استقبال مردم منطقه و کارکنان پارس جنوبی واقع شده است.

سرپرست فرودگاه خلیج فارس گفت: با برقراری این پرواز تعداد پروازهای شرکت هواپیمایی آسمان به این فرودگاه به 18 پرواز در هفته افزایش یافته است و جابجایی بیشتر مسافران توسط این شرکت انجام می شود.

کلاه کج افزود: هواپیماهای شرکت هواپیمایی آسمان در هر هفته از فرودگاه خلیج فارس 14 بار به تهران، دو بار به اصفهان، یک بار به مشهد و یک بار به رشت پرواز می کنند.

فرودگاه بین المللی خلیج فارس مهمترین فرودگاه استان بوشهر و وزارت نفت به شمار می رود که نقش بسیار مهمی در جابجایی کارکنان پارس جنوبی و مردم مناطق جنوب به عسلویه ایفا می کند.