به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» نیز در استان فارس آغاز شد.

سوال روز هشتم مسابقه زندگی با آیه‌ها در ماه مبارک رمضان

مفهوم آیه ۱۷ سوره انفال (وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَکِنَّ اللَّهَ رَمَی) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.قرآن، چراغ راه زندگی ماست

۲.جهان، آینه‌ی اعمال ماست

۳.کار، کار خدا بود

۴.کمک به فقرا و نیازمندان

علاقه مندان به شرکت در این در مسابقه عدد صحیح را به شماره ۳۰۰۰۲۳۳۰ پیامک کنید.

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