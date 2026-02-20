۱ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۴۵

سوال روز دوم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در استان فارس

شیراز- مسابقه دومین روز از طرح زندگی با آیه‌ها در استان فارس تشریح شد و علاقه مندان می‌توانند در آن شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» نیز در استان فارس آغاز شد.

مفهوم آیه ۲۵۰ سوره بقره (رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.دنیا و آخرت از آن خداست

۲.دعا جهت افزایش صبر و ثبات قدم

۳.رعایت انصاف

۴.پرهیزاز اسراف

علاقه مندان به شرکت در این در مسابقه عدد صحیح را به شماره ۳۰۰۰۲۳۳۰ پیامک کنید.

جوایز:
شرکت در قرعه کشی خودرو ۲۰۷ و جوایز نفیس دیگر

