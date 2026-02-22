۳ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۴۹

سوال روز چهارم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در استان فارس

شیراز- مسابقه چهارمین روز از طرح زندگی با آیه‌ها در استان فارس تشریح شد و علاقه مندان می‌توانند در آن شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» نیز در استان فارس آغاز شد.

مفهوم آیه ۱۷۳ سوره آل‌عمران (وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.خدا، بهترین تکیه گاه و کفایت کننده است

۲.شیطان میان مومنان جدایی می اندازد

۳.لزوم رعایت انصاف و عدالت

۴.کمک به فقرا و نیازمندان

علاقه مندان به شرکت در این در مسابقه عدد صحیح را به شماره ۳۰۰۰۲۳۳۰ پیامک کنید.

جوایز:

شرکت در قرعه کشی خودرو ۲۰۷ و جوایز نفیس دیگر

