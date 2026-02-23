۴ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۴۳

سوال روز پنجم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در استان فارس

شیراز- مسابقه پنجمین روز از طرح زندگی با آیه‌ها در استان فارس تشریح شد و علاقه مندان می‌توانند در آن شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» نیز در استان فارس آغاز شد.

سوال روز پنجم مسابقه زندگی با آیه‌ها در ماه مبارک رمضان

مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء (أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.آمادگی کامل در برابر دشمن

۲.قرآن، چراغ راه زندگی

۳.تمام عزت نزد خداست

۴.جواب دادن بدی با خوبی

علاقه مندان به شرکت در این در مسابقه عدد صحیح را به شماره ۳۰۰۰۲۳۳۰ پیامک کنید.

جوایز:

شرکت در قرعه کشی خودرو ۲۰۷ و جوایز نفیس دیگر

