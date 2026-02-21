  1. استانها
  2. فارس
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۵۲

سوال روز سوم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در استان فارس

شیراز- مسابقه سومین روز از طرح زندگی با آیه‌ها در استان فارس تشریح شد و علاقه مندان می‌توانند در آن شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» نیز در استان فارس آغاز شد.

سوال روز سوم ماه مبارک رمضان؛ مسابقه زندگی با آیه‌ها

مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره (الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.از زیادی دشمن نهراسید

۲.تمام عزت نزد خداست

۳.ببخش تا بخشیده شوی

۴.روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است

علاقه مندان به شرکت در این در مسابقه عدد صحیح را به شماره ۳۰۰۰۲۳۳۰ پیامک کنید.

جوایز:

شرکت در قرعه کشی خودرو ۲۰۷ و جوایز نفیس دیگر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها