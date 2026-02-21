به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» نیز در استان فارس آغاز شد.

سوال روز سوم ماه مبارک رمضان؛ مسابقه زندگی با آیه‌ها

مفهوم آیه ۲۶۸ سوره بقره (الشَّیْطَانُ یَعِدُکُمُ الْفَقْرَ وَیَأْمُرُکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ یَعِدُکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.از زیادی دشمن نهراسید

۲.تمام عزت نزد خداست

۳.ببخش تا بخشیده شوی

۴.روش فریب شیطان، ترساندن از فقر است

علاقه مندان به شرکت در این در مسابقه عدد صحیح را به شماره ۳۰۰۰۲۳۳۰ پیامک کنید.

جوایز:

شرکت در قرعه کشی خودرو ۲۰۷ و جوایز نفیس دیگر