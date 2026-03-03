به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی فرنگی ایران با ۸ کشتی گیر در مسابقات رنکینگ اتحادیه جهانی حضور پیدا کرد.

در این مسابقات محمدجواد رضایی در وزن ۶۳ کیلوگرم، محمدامین حسینی در وزن ۸۲ کیلوگرم به مدال طلا، حجت رضایی در وزن ۶۳ کیلوگرم به مدال نقره و امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

ملی‌پوشان فرنگی از کشور آلبانی به ترکیه پرواز کردند و صبح امروز از طریق مرز زمینی ترکیه وارد ایران شدند.

در حال حاضر کمپ تیم‌های ملی کشتی در پی حملات و تجاوزات وحشیانه و ددمنشانه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکارو رژیم منحوس صهیونیستی، مورد اصابت قرار گرفته است و به همین خاطر اردوی تیم‌های ملی تعطیل شدند.

در این حمله رستوران، ورودی خانه های کشتی، اتاق های محل اسکان ورزشکاران، تأسیسات سرد و گرم، تابلوهای برق، نگهبانی و ورودی کمپ آسیب دیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در پایان رقابت های کشتی فرنگی رنکینگ اتحادیه جهانی که به می بانی آلبانی برگزار شد، تیم ملی آذربایجان با هدایت محمد بنا عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و تیم منتخب ایران سوم شد.