۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

شاگردان بنا قهرمان اروپا شدند

شاگردان بنا قهرمان اروپا شدند

تیم کشتی فرنگی جمهوری آذربایجان با کسب ۱۳۳ امتیاز به عنوان قهرمانی اروپا دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی اروپا در سال ۲۰۲۶ با کسب عنوان نخست تیم جمهوری آذربایجان به پایان رسید. فرنگی‌کاران این کشور که زیر نظر محمد بنا و صباح شریعتی تمرین می‌کنند در تیرانا موفق به کسب ۲ نشان طلا و سه مدال برنز شدند.

تیم کشتی فرنگی جمهوری آذربایجان در نهایت با کسب ۱۳۳ امتیاز در سکوی نخست ایستاد. ترکیه با ۱۲۱ امتیاز و گرجستان نیز با کسب ۱۱۸ امتیاز به عناوین دوم و سوم اروپا دست یافتند.

شاگردان محمد بنا در ۵ وزن دوم این مسابقات شب گذشته برگزار شد به ۲ طلا و یک برنز رسیدند و در ۵ وزن نخست نیز صاحب ۲ مدال برنز شدند.

برای تیم کشتی فرنگی جمهوری آذربایجان، راشاد ممدوف در ۵۵ کیلوگرم ،اسلام عباسوف در ۸۷ کیلوگرم و نیهات ممدلی در ۶۰ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند و حسرت جعفروف در ۶۷ کیلوگرم و کوربان کوربانوف در ۸۲ کیلوگرم صاحب گردن آویز طلا شدند.

سیده فرزانه شریفی

    • IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      عملکرد بسیار ضعیفی داشت از ده وزن فقط دوتا فینال. پنج نفرشونم حذف شدن

