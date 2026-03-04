آرش اسدی گوینده و گزارشگر باسابقه رادیو ورزش ضمن تسلیت شهادت مقام معظم رهبری، حملات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران را به شدت محکوم و به خبرنگار مهر بیان کرد: این اقدام نقض آشکار اصول بین‌المللی و هتک حرمت به فرزندان ملت ایران است. آمار شهدای دانش‌آموز، قلب هر ایرانی را به درد می‌آورد و هدف‌گیری مراکز آموزشی اتفاقی غیرانسانی است.

وی ادامه داد: این حمله نه تنها یک اقدام نظامی، بلکه یک جنایت علیه بشریت و آینده‌سازی یک ملت است. از جامعه جهانی می خواهم تا با نگاهی مبتنی بر معادله‌انسانی به این فاجعه بنگرد.

این گوینده رادیو ورزش با اشاره به نیروهای مسلح کشور، از ایستادگی مقتدرانه و شجاعانه آنها مقابل دشمنان تقدیر و بیان کرد: این صلابت مایه دلگرمی و آرامش مردم عزیز ایران است. این اقتدار، پاسخی قاطع به تجاوزات خواهد بود.

اسدی افزود: عملکرد سریع و دقیق نیروهای مسلح در مقابله با تهدیدات، نشان‌دهنده‌ آمادگی و قدرت بازدارندگی بالای آنان است که با محاسبات پیچیده‌ دفاعی همراه است.

این گوینده با تأکید بر آموزه‌های تاریخی ملت ایران، یادآور شد: همیشه گفتیم و یاد گرفتیم از گذشته تا به امروز جان می‌دهیم اما خاک نمی‌دهیم. این جمله، جوهره اصلی مقاومت و پایبندی ملت ایران به تمامیت ارضی و ارزش‌های ملی را بازتاب می‌دهد.

وی تصریح کرد: تاریخ ایران گواه است که مردم این سرزمین در مقابل زورگویی‌ها، با وحدت و ایستادگی، معادله را به نفع حق و حقیقت تغییر داده‌اند. این روحیه حاصل فرهنگ عمیق وطن دوستی است که در طول تاریخ با وجود تمام نابرابری‌ها علیه این ملت، هرگز شکسته نشده است.

وی در پایان برای مردم ایران و نیروهای مسلح کشورمان آرزوی پیروزی و سرافرازی کرد: پرچم ایران نماد استقلال، عزت و خون شهداست، این نماد با اقتدار هرچه تمام‌تر در آسمان میهن خواهد درخشید. آرزومندم که صلح و امنیت پایدار، میراث آیندگان شود.