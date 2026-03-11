عباس محبی از بیعت با امام جوان گفت؛ پیمان امید برای آینده روشن ایران

عباس محبی گوینده و بازیگر رادیو فرهنگ، در سخنانی با تاکید بر اهمیت امید و همدلی در جامعه به خبرنگار مهر گفت: با بیعت با امام جوان، برای ایرانم آینده‌ای درخشان، سرشار از امید و روزگاری روشن آرزو می‌کنم.

وی با اشاره به نقش وحدت و ایمان مردم در عبور از مقاطع حساس تاریخ افزود: ایران همواره با اتکا به ایمان، فرهنگ و همبستگی مردم مسیر خود را ادامه داده است و همین سرمایه‌های معنوی، ضامن استمرار عزت و سربلندی این سرزمین بوده است.

محبی یادآور شد: در روزهایی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به امید و آرامش نیاز دارد باید با نگاهی رو به آینده از ارزش‌ها و آرمان‌هایی که هویت این سرزمین را ساخته پاسداری کنیم تا ایرانی روشن را شاهد باشیم.

این گوینده و بازیگر رادیو با اشاره به نقش رسانه‌ها در تقویت روحیه امید در جامعه اظهار کرد: رسانه به‌ویژه رادیو می‌تواند در چنین مقاطعی با روایت درست واقعیت‌ها و بازتاب همدلی مردم، به تقویت اعتماد عمومی و ایجاد آرامش در جامعه کمک کند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که صدای وحدت، امید و همبستگی در سراسر کشور طنین‌انداز شود.

وی در ادامه گفت: بیعت با امام جوان تنها یک اعلام وفاداری نیست، بلکه نشانه‌ای از عزم و اراده ملتی است که می‌خواهد با حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی، مسیر پیشرفت و عزت را با قدرت ادامه دهد.

محبی در پایان تأکید کرد: باور کنید آینده ایران به دست خود مردم کشورمان رقم می‌خورد مردمی که با امید، همدلی و مسئولیت‌پذیری برای سربلندی کشورشان تلاش می‌کنند و با ایمان به ارزش‌های خود، راه پیشرفت و اقتدار کشور را هموار خواهند کرد.