بیعت با رهبر جدید ادامه دهنده راه انقلاب است؛ انتخابی هوشمندانه

حمید پارسا مجری رادیو صبا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره لحظه اعلام خبر رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای اظهار کرد: این روزها شاهد بیعت مردم با رهبر عزیزمان هستیم. رهبر جدید، رهبری جوان است و لحظه‌ای که اعلام شد، من از طریق شبکه خبر، صحنه را تماشا می‌کردم.

وی اضافه کرد: همزمان نوای حیدر حیدر در حال پخش بود و احساسی عمیقی به من دست داد. با خودم گفتم رهبر جدید قطعاً ادامه‌دهنده راه رهبر شهیدمان است؛ فقط جوان‌تر شده و می‌تواند آینده کشور را به بهترین شکل رقم بزند.

پارسا درباره مفهوم بیعت گفت: بیعت یعنی تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت امام (ره). مردم ما با وجود همه تهدیدها و فشارها از مسیر انقلاب خارج نشدند. صدای حقیقت هم خاموش نشده است. بیعتی که در همان ساعات اولیه از سوی اهالی رسانه انجام شد، یعنی ما هیچ تغییری در مسیر و باور خود برای ادامه دادن راه رهبر شهیدمان ایجاد نخواهیم کرد.

وی در بخش دیگری از گفتگو، انتخاب رهبر جدید را «هوشمندانه» خواند و افزود: انتخاب آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای برای رهبری نظام، انتخابی دقیق و الهام‌بخش بود.

پارسا تأکید کرد: من مطمئنم حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای با بنیان‌گذاری همدلی اجتماعی، ادامه‌دهنده راه پدر بزرگوارشان و شهدای انقلاب خواهند بود.

این مجری و نویسنده رادیو صبا یادآور شد: مسئولیت هنرمندان در چنین برهه‌هایی بسیار سنگین است. همان‌طور که هنرمندان کشور با آثار و نوشته‌های خود در این مقطع همراهی کردند، ما نیز باید در کنار مردم و مدافعان کشور سهم خود را در جهاد فرهنگی ایفا کنیم.

پارسا در پایان درباره تأثیر این اتفاق تاریخی بیان کرد: بی‌تردید این رویداد در دل همه ما انگیزه‌ای تازه ایجاد کرده است. احساس امید، وحدت و پویایی در جامعه بیشتر شده و ما هنرمندان می‌توانیم با آثار خود به تقویت این روحیه کمک کنیم تا مردم بیش از پیش به آینده کشور امیدوار باشند و مسیر انقلاب با صلابت ادامه یابد.