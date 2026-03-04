به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه مراسم تشییع و تدفین پاسدار شهید صادق چله‌نیا که سوابق درخشانی در عرصه نبرد حق علیه باطل داشته و از جانبازان سرافراز دوران جنگ ۱۲ روزه بود، صبح امروز در بخش قلعه شاهین شهرستان سرپل‌ذهاب برگزار شد.

این رزمنده غیور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پس از تحمل درد ناشی از جراحات شدید ناشی از اصابت موشک به مقر عملیاتی در جریان دفاع از کیان جمهوری اسلامی ایران در برابر تهاجم نیروهای آمریکایی-صهیونیستی، روز گذشته به مقام شهادت نائل آمد.

پیکر پاک این شهید والامقام، با حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، مسئولین محلی و عموم مردم شهیدپرور منطقه، از مسیر تعیین شده تشییع و در گلزار شهدای بخش قلعه شاهین در جوار دیگر همرزمانش به خاک سپرده شد.