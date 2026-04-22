  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۳۷

رادیو ایران پس از ۸۶ سال همچنان جریان ساز است؛ رسانه‌ای چابک در بحران

مدیر رادیو ایران در سالگرد تأسیس این شبکه از نقش و تأثیر تاریخی رادیو ایران در تحولات اجتماعی کشور گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی کاظمی دینان مدیر شبکه رادیویی ایران، در هشتاد و ششمین سالگرد تأسیس این شبکه با اشاره به نقش تاریخی رادیو ایران در تحولات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور تأکید کرد که این رسانه در شرایط بحران و جنگ نیز جایگاه خود را به‌عنوان رسانه‌ای چابک، کم‌هزینه و در دسترس حفظ کرده است.

کاظمی دینان با بیان اینکه رادیو از زمان ورود رسانه‌های نوین به ایران، یکی از اثرگذارترین ابزارهای ارتباطی کشور بوده است، گفت: رادیو ایران در بیش از ۸۶ سال فعالیت خود، در تحولات مهم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نقش جدی و تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده است.

وی رادیو را مرجع پیگیری اخبار، تحلیل رویدادها و همراهی با جامعه در مقاطع حساس دانست و افزود: این رسانه در شرایط خاص، به‌ویژه در دوران بحران و جنگ، اهمیت خود را بیش از پیش نشان داده و به‌عنوان یک رسانه بحران، نقش مؤثری بر عهده داشته است.

مدیر شبکه رادیویی ایران با تأکید بر اینکه گسترش شبکه‌های اجتماعی از اهمیت و اثرگذاری رادیو نکاسته است، اظهار کرد: رادیو همچنان رسانه‌ای گرم، صمیمی، قابل اعتماد و در دسترس برای همه اقشار جامعه است؛ به‌ویژه برای مردم مناطق دورافتاده، روستایی و کسانی که در مشاغل سخت فعالیت می‌کنند.

وی همچنین با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران این رسانه، آنان را افرادی فروتن، آگاه و با مطالعه، محتوامحور و متعهد توصیف کرد و گفت رادیو همواره در کنار مردم و نزدیک به زندگی آنان بوده است.

کاظمی دینان در پایان ابراز امیدواری کرد که جایگاه اجتماعی و سرمایه اعتماد رادیو در سال‌های آینده نیز بیش از گذشته تقویت شود.

کد مطلب 6807267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها