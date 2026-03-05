حمله رژیم صهیونی به آسایشگاه سالمندان و بیماران ذهنی

علیرضا محمدی، معاون سلامت اجتماعی و مسئول کمیته بحران بهزیستی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت مرکز نگهداری زنان دارای بیماری‌های ذهنی و سالمندان در وردآورد توضیح داد: عصر روز سه شنبه ١٢ اسفندماه در پی حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا، خسارت‌هایی به این مرکز وارد شد و شرایط نامطلوبی برای مجموعه ایجاد کرد.

به گفته وی، در این حادثه بخش زیادی از پنجره‌های مرکز شکسته و برخی درها از جای خود خارج شده بودند. همچنین ترکش‌های متعددی به داخل بخش‌های مختلف اصابت کرده و محوطه مرکز نیز دچار آسیب شده است.

محمدی افزود: با همکاری مددکاران، سازمان بهزیستی و همچنین کمک‌های مردمی، وضعیت تا حدی ساماندهی شده و اقدامات اولیه برای مدیریت شرایط انجام گرفته است. با این حال به دلیل خسارت‌های واردشده، ناچار شده‌اند تعدادی از مددجویان را در برخی بخش‌ها به صورت تجمیعی نگهداری کنند.

وی ادامه داد: با توجه به تعداد بالای افراد تحت پوشش، امکان انتقال آنها به سایر مراکز وجود نداشت. در حال حاضر شرایط به حالت پایدار رسیده اما مرکز همچنان نیازمند مداخله فوری برای ترمیم و بازسازی است.

معاون سلامت اجتماعی بهزیستی استان تهران همچنین به قدمت این مرکز اشاره کرد و گفت: مرکز وردآورد یکی از قدیمی‌ترین مراکز نگهداری است که حدود ۶۰ سال سابقه فعالیت دارد و پیش از شکل‌گیری بسیاری از مراکز و مجموعه‌های اطراف در این منطقه فعال بوده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه تلفات جانی گزارش نشده است، گفت: خوشبختانه هیچ موردی از فوت یا شهادت در میان مددجویان و کارکنان نداشتیم و تنها برخی آسیب‌های سطحی گزارش شده است.

محمدی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر نیاز فوری مرکز، انجام تعمیرات اساسی برای بهبود شرایط نگهداری است. همچنین در حوزه تأمین اقلام مصرفی، به‌ویژه مواد غذایی خشک برای پخت‌وپز، نیاز به کمک‌های مردمی وجود دارد و شهروندانی که امکان کمک دارند می‌توانند در این زمینه مشارکت کنند.