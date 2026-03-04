علیرضا محمدی معاون سلامت اجتماعی و مسئول کمیته بحران بهزیستی استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: مرکز بهزیستی حر واقع در نزدیکی میدان هلال احمر در شرق تهران که بعنوان مهم ترین مرکز خدمات روزانه و حمایتی به مددجویان و معلولان حمایتی در شرق تهران است و بیشترین تعداد پرونده در آن منطقه را دارا است ، امروز (۱۳ اسفند) بر اثر حمله مشترک صهیونیستی_آمریکایی تقریبا با خاک یکسان شد.

وی افزود:آنچه که از مرکز باقی مانده امکان استفاده ندارد و تمامی پرونده ها ،تجهیزات و امکانات مددجویی و هر آن چیزی که در این مرکز داشتیم با خاک یکسان شد.

محمدی ادامه داد: به دلیل پیش بینی های صورت گرفته و تمهیدات اندیشیده شده ، تمامی پرسنل و مددجویان تخلیه شده بودند و خوشبختانه آسیب جانی نداشتیم اما خسارات مادی بسیار زیادی صورت گرفته است.

معاون سلامت اجتماعی و مسئول کمیته بحران بهزیستی استان تهران در پایان گفت: در این مرکز، به بیش از ۴۰ هزار پرونده توانبخشی و ۲ هزار پرونده اشتغال رسیدگی می شد که به طور کامل همه آنها ویران شدند.