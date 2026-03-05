https://mehrnews.com/x3bx3p ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵ کد مطلب 6766085 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵ تجمع اساتید و دانشجویان استان مرکزی در سوگ رهبر شهید امت اراک- در این ویدئو تجمع اساتید و دانشجویان استان مرکزی در سوگ رهبر شهید امت در میدان شهدای اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 30 MB کد مطلب 6766085 کپی شد مطالب مرتبط ایستاده زیر آوار؛ ایران از دل آتش دوباره قد میکشد گلستان در سوگ و حماسه؛ تشییع شهدای مدافع وطن با شعار مقاومت و ایستادگی سوگواری بانوان شهرکردی در غم از دست دادن امام شهید حضور پرشور مردم محلات در سوگ رهبر شهید امت سوگواری مردم کمیجان در پی شهادت رهبر معظم انقلاب تجمع حماسی مردم خمین در سوگ شهادت رهبر معظم انقلاب برچسبها اراک تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب
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