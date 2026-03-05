  1. استانها
  2. مرکزی
۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۴۵

تجمع اساتید و دانشجویان استان مرکزی در سوگ رهبر شهید امت 

تجمع اساتید و دانشجویان استان مرکزی در سوگ رهبر شهید امت 

اراک- در این ویدئو تجمع اساتید و دانشجویان استان مرکزی  در سوگ رهبر شهید امت در میدان شهدای اراک را ملاحظه می کنید.

دریافت 30 MB
کد مطلب 6766085

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها