گلستان در سوگ و حماسه؛ تشییع شهدای مدافع وطن با شعار مقاومت و ایستادگی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: امروز شهرهای مختلف استان گلستان صحنه حضور پرشور مردمی بود که برای بدرقه شهدای مدافع وطن به خیابان‌ها آمدند. مردان و زنان، پیر و جوان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان در کنار مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی، در مراسم تشییع پیکر پاک شهیدانی شرکت کردند که در راه دفاع از خاک ایران و امنیت مردم جان خود را فدا کردند.

فضای شهر از ساعات اولیه صبح حال و هوای متفاوتی داشت. خیابان‌ها مملو از مردمی بود که با در دست داشتن عکسر رهبر شهید، پرچم ایران، تصاویر شهدا و پلاکاردهایی با مضامین انقلابی و ضد استکباری، در مراسم تشییع حضور یافته بودند. بسیاری از مردم با چشمانی اشکبار و قلب‌هایی آکنده از اندوه، در عین حال با روحیه‌ای استوار و مصمم، پیکر شهدا را بدرقه کردند.

پیکرهای مطهر شهدا بر روی دستان مردم قدرشناس استان تشییع شد؛ مردمی که همواره نشان داده‌اند در بزنگاه‌های تاریخی، در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشورشان در صحنه حضور دارند. این مراسم تنها یک آیین سوگواری نبود، بلکه جلوه‌ای از اتحاد، همبستگی و روحیه مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان به شمار می‌رفت.

می‌جنگیم، می‌میریم، ذلت نمی‌پذیریم

در طول مسیر تشییع، شعارهای مختلفی از سوی مردم سر داده می‌شد که نشان‌دهنده خشم و انزجار آنان از دشمنان ایران بود. جمعیت حاضر با صدای بلند فریاد می‌زدند:

«نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا»

«می‌جنگیم، می‌میریم، ذلت نمی‌پذیریم»

همچنین شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر وطن‌فروش خائن» بارها در میان جمعیت طنین‌انداز شد و فضای مراسم را به صحنه‌ای از اعلام وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب و مقاومت در برابر دشمنان تبدیل کرد.

مردم گلستان با حضور در این مراسم نشان دادند که حملات دشمنان به خاک ایران نه تنها آنان را دچار ترس و تردید نمی‌کند، بلکه موجب افزایش انسجام و اتحاد ملی می‌شود. بسیاری از شرکت‌کنندگان در این مراسم تأکید داشتند که خون شهدا ضامن استمرار راه مقاومت و استقلال کشور خواهد بود.

در میان جمعیت، خانواده‌های شهدا بیش از دیگران مورد توجه مردم قرار داشتند. مردم با نزدیک شدن به آنان، ابراز همدردی کرده و از فداکاری فرزندانشان قدردانی می‌کردند. مادران شهدا با چهره‌هایی صبور و استوار، در حالی که تصاویر فرزندانشان را در دست داشتند، بر ادامه راه آنان تأکید می‌کردند.

یکی از شرکت‌کنندگان در این مراسم به خبرنگار مهر گفت: ما امروز آمده‌ایم تا بگوییم راه شهدا ادامه دارد. دشمنان باید بدانند که با این اقدامات نمی‌توانند ملت ایران را از آرمان‌هایش دور کنند.

وی اظهار کرد: شهدای ما برای دفاع از وطن جان خود را فدا کردند و ما وظیفه داریم راه آنان را ادامه دهیم. حضور امروز مردم در این مراسم نشان می‌دهد که ملت ایران هرگز تسلیم فشارها و تهدیدها نخواهد شد.

در بخش‌هایی از مراسم، مداحان و ذاکران اهل‌بیت(ع) نیز با قرائت مرثیه و نوحه‌خوانی، فضای معنوی خاصی در میان جمعیت ایجاد کردند. مردم با چشمانی اشکبار و زمزمه صلوات و ذکر، پیکر شهدا را بدرقه کردند.

همچنین جمعی از جوانان و دانشجویان با در دست داشتن پرچم‌های ایران و پلاکاردهایی با شعارهای انقلابی، در صفوف نخست مراسم حضور داشتند و با سر دادن شعارهای حماسی، فضای مراسم را به صحنه‌ای از اعلام وفاداری نسل جوان به آرمان‌های انقلاب تبدیل کردند.

کارشناسان معتقدند حضور گسترده مردم در چنین مراسم‌هایی نشان‌دهنده عمق پیوند ملت ایران با فرهنگ ایثار و شهادت است؛ فرهنگی که از سال‌های دفاع مقدس تا امروز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل انسجام ملی شناخته می‌شود.

پیام استقامت از گلستان به جهان

تشییع شهدای مدافع وطن در گلستان بار دیگر نشان داد که ملت ایران در برابر تهدیدها و حملات دشمنان، نه تنها عقب‌نشینی نمی‌کند بلکه با روحیه‌ای قوی‌تر در مسیر دفاع از استقلال و امنیت کشور گام برمی‌دارد.

در پایان این مراسم، پیکر پاک شهدا در میان اشک و اندوه مردم قدرشناس تشییع شد و حاضران با شعارهای حماسی بار دیگر بر ادامه راه شهیدان تأکید کردند.

مردم گلستان امروز با حضور گسترده خود پیام روشنی به جهان مخابره کردند؛ پیامی مبنی بر اینکه ملت ایران در برابر هرگونه تهدید و تجاوز به خاک خود ایستادگی خواهد کرد و راه شهیدان مدافع وطن همچنان ادامه خواهد داشت.