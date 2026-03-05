فرماندار پاوه: مرزهای پاوه در امنیت کامل هستند

فرزاد الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تسلط اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی نیروهای مسلح در نوار مرزی غرب کشور اعلام کرد: وضعیت مرزهای این شهرستان کاملاً پایدار و امن است.

وی تأکید کرد: برخلاف فضاسازی و ادعاهای مطرح‌شده از سوی رسانه‌های معاند، تاکنون هیچ‌گونه ورود، نفوذ یا تردد از سوی عناصر گروه‌های مسلح و احزاب کوردی ضدانقلاب در این محدوده گزارش نشده است.

فرماندار پاوه با بیان اینکه یگان‌های مرزبانی و دستگاه‌های امنیتی با هوشیاری کامل در نقاط مرزی حضور فعال دارند، افزود: مطالب منتشرشده در این زمینه صرفاً با هدف القای ناامنی و ایجاد تشویش در افکار عمومی تولید می‌شود و فاقد هرگونه پشتوانه واقعی است.

الماسی ضمن هشدار به افرادی که قصد اخلال در نظم و امنیت را دارند، تصریح کرد: هرگونه تحرک مشکوک در مرزها با واکنش قاطع و بازدارنده مدافعان امنیت روبه‌رو خواهد شد. وی همچنین از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات را صرفاً از منابع رسمی و رسانه‌های معتبر دنبال کنند.