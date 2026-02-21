۱۵ کیلو شمش طلا در مرز پاوه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کیاست سپهری با اشاره به اقدامات مستمر مرزبانی در مقابله با قاچاق، اظهار کرد: مبارزه قاطع، جدی و بدون اغماض با پدیده شوم قاچاق، از اولویتهای اساسی مرزبانی کشور به شمار میرود و تمامی یگانها با هماهنگی کامل برای انسداد مسیرهای قاچاق بهکار گرفته شدهاند.
وی افزود: در همین راستا، مرزبانان استان کرمانشاه با اتکا به اشراف اطلاعاتی و اجرای گشتهای هدفمند در نوار مرزی، تحرکات مشکوک را شناسایی کرده و دو قاچاقچی را هنگام خروج غیرقانونی از کشور تحت تعقیب قرار داده و دستگیر کردند.
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه ادامه داد: مأموران پس از دستگیری متهمان و انجام بازرسیهای دقیق بدنی، موفق به کشف ۱۵ شمش طلا با وزن تقریبی ۱۵ کیلوگرم شدند که بهصورت ماهرانهای حمل میشد.
سردار سپهری با اشاره به ارزش محموله مکشوفه تصریح کرد: برآوردهای اولیه نشان میدهد ارزش این شمشهای طلا حدود چهار هزار میلیارد ریال است که از خروج آن از کشور جلوگیری شد.
وی خاطرنشان کرد: متهمان دستگیرشده به همراه اقلام مکشوفه، پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: مرزبانی با بهرهگیری از توان عملیاتی، اطلاعاتی و همکاری سایر دستگاههای مسئول، با هرگونه فعالیت قاچاق در مرزها قاطعانه برخورد کرده و اجازه نخواهد داد امنیت اقتصادی کشور خدشهدار شود.
