فرماندار پاوه: امنیت مرزهای شرام پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی فرماندار پاوه صبح یکشنبه به همراه یونس جهانبانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری با حضور در مناطق صفر مرزی شهرستان پاوه در دهستان شرام از وضعیت امنیتی این مناطق بازدید کرد.

در جریان این بازدید، فرماندار پاوه با جمعی از نیروهای مرزبانی و سپاه مستقر در خطوط مرزی دیدار و گفتگو کرد و از نزدیک در جریان روند تأمین امنیت در این مناطق قرار گرفت.

الماسی در حاشیه این بازدید با اشاره به شرایط حساس منطقه و تهدیدات دشمنان اظهار کرد: به فضل الهی و با وجود توطئه‌ها و اقدامات دشمنان علیه کشور، شاهد امنیت پایدار و مثال‌زدنی در نقاط صفر مرزی شهرستان پاوه هستیم.

وی افزود: این امنیت حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی و ایثارگری نیروهای مرزبانی، سپاه و سایر دستگاه‌های امنیتی و همچنین همراهی و همدلی مردم غیور و انقلابی مرزنشین است.

فرماندار پاوه در پایان با قدردانی از خدمات نیروهای مستقر در مرز خاطرنشان کرد: حضور مستمر و آمادگی بالای نیروهای مسلح در کنار مردم موجب شده توطئه‌های دشمنان برای ایجاد ناامنی در مرزهای غربی کشور خنثی شود.