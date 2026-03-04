به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی فرماندار پاوه به همراه یونس جهانبانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و روح‌الله رادپوش معاون برنامه‌ریزی، بعد از ظهر چهارشنبه با حضور در بیمارستان قدس از شهروندان مجروح در حمله موشکی روز گذشته عیادت کردند و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت درمانی آنان قرار گرفتند.

این دیدار با هدف بررسی وضعیت جسمانی آسیب‌دیدگان و ارزیابی روند ارائه خدمات درمانی انجام شد. فرماندار پاوه و هیئت همراه با حضور بر بالین مجروحان، ضمن گفت‌وگو با آنان و کادر درمان، روند درمان و خدمات پزشکی ارائه‌شده را مورد بررسی قرار دادند.

فرزاد الماسی در این بازدید بر لزوم تداوم ارائه بهترین خدمات درمانی به مجروحان تأکید کرد و از تلاش‌های کادر درمان بیمارستان قدس قدردانی به عمل آورد.