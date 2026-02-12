به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد الماسی شامگاه پنجشنبه در نشست شورای اداری بخش باینگان که با حضور استاندار کرمانشاه و جمعی از مدیران کل استانی برگزار شد، ضمن تقدیر از حضور و توجه مستمر استاندار به شهرستان پاوه، اظهار کرد: برای چندمین بار است که استاندار به پاوه سفر می‌کند و نخستین سفر شهرستانی ایشان نیز به این منطقه اختصاص یافت که نشان‌دهنده توجه ویژه به مسائل و مشکلات این خطه مرزی است.

وی افزود: زحمات مسئولان، مدیران کل و به‌ویژه شخص استاندار در پیگیری و به سرانجام رساندن مصوبات قبلی شایسته قدردانی است.

فرماندار پاوه با اشاره به حضور همیشگی مردم بخش باینگان در صحنه‌های سیاسی و دفاع از انقلاب اسلامی، تصریح کرد: در راستای اجرای مصوبات سفرهای پیشین استاندار، خوشبختانه آخرین روستای شهرستان نیز به شبکه گاز متصل شد و امروز پاوه به جمع شهرستان‌های سبز کشور پیوسته است. همچنین با تلاش مجموعه مسئولان، تأمین آب شرب پایدار شهر باینگان محقق شده و موانع توسعه جاده‌ای برطرف شده است و بسیاری از پروژه‌های زیربنایی و اساسی که سال‌ها مورد انتظار مردم بود، به نتیجه رسیده است.

الماسی با قدردانی از پیگیری‌های مدیران استانی در حوزه‌های مختلف افزود: در حوزه آبرسانی اقدامات مؤثری با پیگیری مهندس داوودی انجام شد و در بخش راه‌سازی نیز تلاش‌های مهندس سلیمی نقش مهمی در رفع مشکلات داشته است. وی خاطرنشان کرد: حل مسائل مناطق مرزی با همکاری دلسوزانه مدیران استانی مسیر توسعه را هموارتر کرده و تلاش می‌کنیم با استمرار این روند، سایر مشکلات باقی‌مانده نیز مرتفع شود.

فرماندار پاوه در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بخش باینگان و شهرستان پاوه اظهار داشت: این منطقه در حوزه دامداری و باغبانی از قابلیت‌های قابل توجهی برخوردار است و در عین حال یکی از قطب‌های مهم گردشگری استان به شمار می‌رود که با توجه و حمایت بیشتر می‌تواند به سطح مطلوبی از توسعه دست یابد. تحقق این مهم نیازمند تلاش مضاعف، حمایت مستمر و تأمین اعتبارات کافی از سوی مسئولان استانی است.

وی خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه تأکید کرد: گاه اجرای برخی مصوبات به دلیل کمبود اعتبار یا محدودیت‌های قانونی با تأخیر مواجه می‌شود و شخصاً برای پیگیری یک موضوع بیش از ۲۲ مکاتبه انجام داده‌ام؛ بنابراین ضروری است مشکلات و محدودیت‌ها به‌صورت شفاف در جلسات مطرح شود تا مصوبات عملیاتی، دقیق و قابل تحقق تدوین شود.

الماسی همچنین با تجلیل از عملکرد بخشدار فعلی باینگان گفت: در سه ماه اخیر شاهد رضایتمندی مردم، مدیریت دلسوزانه و اشراف کامل بخشدار به مسائل منطقه بوده‌ایم که نویدبخش حرکت رو به رشد این بخش است.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم حاج عبدالرحمان رحمانی از جانبازان سرافراز هشت سال دفاع مقدس که اخیراً دار فانی را وداع گفته‌اند، بیان کرد: مردم این منطقه با خون و ایثار خود از آب و خاک میهن دفاع کرده‌اند و امروز نیز با همت و عزم خدمتگزاران صادق، مسیر توسعه و آبادانی را با جدیت دنبال می‌کنند.