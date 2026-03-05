خط مقدم جبهه اقتصادی لرستان؛ جهادگران بازار را مدیریت کردند

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در شرایطی که تهدیدهای اقتصادی و روانی ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان وجود دارد، مدیریت بازار و تأمین امنیت غذایی در استان لرستان به یکی از اولویت‌های حیاتی مسئولان تبدیل شده است.

استان لرستان با جمعیتی گسترده و تنوع تولیدی قابل توجه، به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های کشاورزی و دامی، نقش کلیدی در پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی ایفا می‌کند و هرگونه نوسان در تولید و عرضه می‌تواند اثرات روانی و اقتصادی بر جامعه بگذارد.

مدیریت بازار و امنیت غذایی در اولویت لرستان

به همین دلیل، سازماندهی و نظارت مستمر بر بازار، نانوایی‌ها، فروشگاه‌ها و واحدهای تولیدی از جمله اولویت‌های جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط است.

تجربه نشان داده که در شرایط جنگ اقتصادی، رفتار هیجانی برخی از مردم در بازار و افزایش تقاضا، فشار بر عرضه‌کنندگان وارد می‌کند و بدون مدیریت هوشمند، تعادل بازار به سرعت بر هم می‌خورد.

تولیدکنندگان به عنوان سربازان جنگ اقتصادی

در چنین شرایطی، حضور میدانی مدیران و کارکنان جهاد کشاورزی، ایجاد گشت‌های بازرسی ویژه، و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان، اهمیت راهبردی پیدا می‌کند. تولیدکنندگان گوشت سفید در پلدختر و مرغداران شهرستان دلفان نمونه‌ای از این تلاش‌ها هستند؛ آن‌ها با روحیه جهادی، تحت نظارت مستمر مدیریت جهاد کشاورزی، اقدام به جهش تولید و جوجه‌ریزی حداکثری کرده‌اند تا کمبودی در عرضه گوشت مرغ ایجاد نشود.

همزمان تأمین امنیت نهاده‌های دامی و سوخت اضطراری، و تضمین پرداخت به‌موقع مطالبات آنان، نقش مهمی در حفظ نقدینگی و پایداری چرخه تولید دارد.

نظارت میدانی و گشت‌های ویژه بازار

این اقدامات صرفاً محدود به تولید گوشت نیست؛ امنیت غذایی و نظارت بر کالاهای اساسی و نان نیز در کانون توجه قرار دارد. در شهرستان‌های کوهدشت، دورود و رومشکان، بازدیدهای میدانی و گشت‌های ویژه ستاد تنظیم بازار با هدف بررسی رعایت استانداردها، کیفیت تولید، نرخ مصوب و موجودی کالا در نانوایی‌ها و فروشگاه‌ها انجام می‌شود.

این نظارت‌ها ضمن تضمین عدالت در عرضه کالا، از ایجاد هرگونه آشفتگی در بازار جلوگیری می‌کند و اعتماد عمومی به سیستم تأمین مواد غذایی را تقویت می‌نماید.

هماهنگی واحدهای جهاد کشاورزی و انسجام مدیریتی

از سوی دیگر، هماهنگی بین واحدهای مختلف جهاد کشاورزی و ارتباط مستقیم با مدیران استانی و محلی، به تقویت انسجام مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های سریع در شرایط بحرانی کمک می‌کند.

به گفته مسئولان، هدف از این هماهنگی‌ها، پیشگیری از کمبود کالا، جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت‌ها، و حفظ آرامش روانی جامعه است؛ به گونه‌ای که مردم بتوانند بدون دغدغه، نیازهای روزمره خود را تأمین کنند.

طی چند روز اخیر به طور متوسط روزانه ۲۳۰ تن مرغ گرم روانه بازار استان شده است

به گفته نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، طی چند روز اخیر به طور متوسط روزانه ۲۳۰ تن مرغ گرم روانه بازار استان شده و به همین دلیل روند قیمت‌ها در بازار کاهش یافته است.

وی همچنین درباره وضعیت برنج در استان افزود: تاکنون ۶۷۳ تن برنج توزیع شده و بازار این محصول آرام است و کمبودی مشاهده نمی‌شود. همچنین مباشرین خصوصی نیز با اعلام موجودی برنج در انبارها، در حال خرید و حمل آن به استان هستند تا عرضه ادامه یابد.

صیادی درباره دیگر کالاهای اساسی هم توضیح داد: روغن در بازار به مقدار کافی موجود است و نمایندگی‌های کارخانجات مختلف همچنان در حال وارد کردن و توزیع آن هستند. علاوه بر این، شکر نیز به میزان ۳۱۷ تن در سطح شهرستان‌ها در حال توزیع است تا نیاز شهروندان به این کالای حیاتی به طور کامل تأمین شود.

حمایت از تولیدکنندگان گوشت سفید در پلدختر

جلسه هماهنگی و پشتیبانی از تولیدکنندگان گوشت سفید شهرستان پلدختر با حضور مدیر جهاد کشاورزی، نماینده اتحادیه مرغداران، جمعی از پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی و به صورت تلفنی با مدیر طیور جهاد کشاورزی استان برگزار شد تا شرایط حساس کنونی مدیریت و بنیه دفاعی اقتصادی تقویت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر با اشاره به شرایط خاص کشور و اهمیت همدلی در مقاطع حساس به خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز مرغداران ما سربازان جنگ اقتصادی هستند و تولیدات آنان ضربه‌ای مهلک به دشمنان است. ما در جهاد کشاورزی تمام قد پشت تولیدکنندگان هستیم و اجازه نخواهیم داد هیچ مشکلی، روحیه جهادی آنان را در تأمین نیاز مردم خدشه‌دار کند.

ساتیاروند ادامه داد: مهم‌ترین مصوبات جلسه هماهنگی حمایت از تولیدکنندگان گوشت سفید شامل چند محور اساسی بود.

وی اظهار داشت که جهش تولید و جوجه‌ریزی حداکثری در دستور کار قرار گرفته و مرغداران موظف هستند با روحیه جهادی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها نسبت به جوجه‌ریزی اقدام کنند تا هیچ کمبودی در تأمین گوشت مرغ برای مردم ایجاد نشود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدختر بیان کرد: همچنین تأمین امنیت نهاده‌های دامی و سوخت اضطراری برای واحدهای پرورشی در اولویت ویژه قرار گرفت تا چرخه تولید حتی در سخت‌ترین شرایط با قدرت ادامه یابد.

ساتیاروند افزود که در مکالمه تلفنی با مدیر طیور استان، بر تسویه حساب فوری کشتارگاه‌ها با مرغداران و پرداخت به‌موقع مطالبات آنان تأکید شد تا نقدینگی فعالان این حوزه حفظ و روند تولید پایدار باقی بماند.

ادامه نظارت جهاد کشاورزی کوهدشت بر نانوایی‌های شهر

مدیر و مسئولان جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت با بازدید میدانی از نانوایی‌های سطح شهر، بر رعایت استانداردها و کیفیت تولید نان نظارت کرده و بر رعایت وزن، چانه، بهداشت و ساعات کاری تأکید کردند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهدشت در حاشیه این بازدید به مهر گفت: صبح امروز پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ به همراه رئیس اداره غله شهرستان، از نانوایی‌های سطح شهر بازدید کردیم تا روند فعالیت و رعایت دستورالعمل‌های تولید نان را بررسی کنیم.

عبدالهی ادامه داد: در این بازدید آیتم‌هایی مانند وزن نان و چانه، رعایت ساعت کاری، بهداشت، رضایتمندی شهروندان و موجودی آرد مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که نانوایان این موارد را به دقت رعایت کنند.

حضور جهاد کشاورزی دلفان، روند کاهشی قیمت مرغ را تشدید کرد

مدیر و کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان دلفان با نظارت مستمر بر بازار، عرضه مرغ را مدیریت کرده و نرخ این کالا در سطح شهرستان به تعادل رسید، به‌گونه‌ای که قیمت عمده‌فروشی ۲۲۶ هزار تومان و خرده‌فروشی ۲۳۵ هزار تومان ثبت شد.

با حضور تمام وقت مدیر و کارکنان این مدیریت در بازار و نظارت بر عرضه مناسب مرغ، شرایط عرضه و تقاضا کنترل شد و بازار با اتکا به این نظارت‌ها به تعادل رسید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلفان، با اشاره به افزایش تقاضای هیجانی در روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی به خبرنگار مهر گفت: در آن زمان فشار تقاضا نسبت به عرضه زیاد بود و میزان ورودی پاسخگوی خرید نبود، اما با تلاش و نظارت بی‌وقفه و شبانه‌روزی مجموعه جهاد کشاورزی، مدیریت خوبی بر بازار حاکم شد و شاهد روند کاهشی قیمت مرغ هستیم.

ساروقی تأکید کرد که استمرار حضور میدانی و اقدامات جهادی کارکنان این مدیریت باعث شده تا توزیع مرغ در بازار متعادل شود و قیمت‌ها با روند کاهشی همراه باشد، در حالی که بازار با اتکا به عرضه و تقاضا مدیریت می‌شود.

تأکید بر پایداری کالاهای اساسی و امنیت غذایی در الیگودرز

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان الیگودرز هم با برگزاری جلسه‌ای ویژه، آمادگی خود را برای مقابله با شرایط ناشی از جنگ بررسی و بر تأمین امنیت غذایی و پایداری کالاهای اساسی در شهرستان تأکید کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان الیگودرز در این رابطه به مهر گفت: جلسه هماهنگی با حضور معاونین، روسای ادارات و مراکز تابعه و مسئولان واحدهای مختلف برگزار شد تا آخرین وضعیت‌ها بررسی و راهکارهای لازم برای مقابله با چالش‌های احتمالی در شرایط فعلی تدوین شود.

گودرزی با تأکید بر پایداری وضعیت موجود، گفت: هیچگونه کمبودی در کالاهای اساسی شهرستان احساس نمی‌شود.

وی همچنین از بازرسان امنیت غذایی خواست با جدیت و تلاش مضاعف نظارت خود را بر زنجیره تأمین و توزیع اقلام غذایی افزایش دهند.

گودرزی یادآور شد: هدف از برگزاری این جلسه، اطمینان از انسجام و هماهنگی کامل بین واحدهای مختلف جهاد کشاورزی برای مدیریت مؤثر بحران و کاهش اثرات منفی احتمالی بر بخش کشاورزی شهرستان عنوان شد.

گشت ویژه تنظیم بازار در رومشکان ادامه یافت

گشت‌های ویژه ستاد تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رومشکان با حضور میدانی مسئولان، بازارهای این شهرستان را بررسی کرده و بر رعایت نرخ مصوب و کیفیت محصولات نظارت کردند.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رومشکان هم در گفت و گو با مهر اعلام کرد که گشت ویژه تنظیم بازار در راستای بررسی نحوه تهیه و توزیع نان توسط خبازان و رعایت نرخ مصوب در مرغ فروشی‌ها برگزار شد.

این بازرسی با حضور باقر امرایی و اسماعیل جمعه‌پور و ارتباط مستقیم با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و مسئول تنظیم بازار ادامه یافت.

گشت‌های بازرسی علاوه بر فروشگاه‌ها، با حضور در مزارع نیز فعالیت کردند تا روند تولید، کیفیت محصولات و تأمین نیازهای کشاورزی مورد پایش قرار گیرد و اطمینان حاصل شود که کالاها مطابق استانداردها و نرخ‌های مصوب در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

بازدید از ۲۰ نانوایی دورود؛ ۲ واحد متخلف به تعزیرات معرفی شدند

رئیس اداره غله شهرستان دورود با بازدید از ۲۰ واحد نانوایی کشیک، عملکرد آن‌ها در رعایت ساعت کاری و کیفیت پخت نان را بررسی کرد و ۲ نانوایی متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

رئیس اداره غله شهرستان دورود به مهر گفت: به منظور نظارت بر کیفیت عرضه نان و ارتقای امنیت غذایی، بازدید میدانی شبانه‌ای از ۲۰ واحد نانوایی کشیک شهرستان انجام داد.

فروغی، ادامه داد: در جریان این بازدید، نحوه پخت نان و رعایت ساعت کار نانوایی‌ها بررسی شد و مشخص شد که از ۲۰ واحد بازدید شده، ۲ واحد دارای تخلف بوده و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی بیان کرد: نتایج بازدید و اقدامات نظارتی از طریق کانال اطلاع‌رسانی اداره غله دورود به اطلاع شهروندان رسانده شد تا شفافیت در روند نظارت و امنیت غذایی حفظ شود.

تثبیت قیمت‌ها و پایداری بازار در شرایط جنگ

بنابراین گزارش، تحلیل رفتار بازار نشان می‌دهد که در شرایط جنگ اقتصادی، هرگونه کوتاهی در نظارت و حمایت از تولیدکنندگان می‌تواند به افزایش قیمت، کاهش عرضه و آشفتگی روانی منجر شود.

تجربه لرستان در مدیریت عرضه مرغ، نان و سایر کالاهای اساسی نشان می‌دهد که با اقدامات جهادی، حضور میدانی مدیران و هماهنگی مؤثر بین واحدها، می‌توان ثبات بازار را حفظ کرد و حتی در شرایط بحرانی، روند کاهش قیمت‌ها را شاهد بود.

از منظر تحلیلی، اقداماتی که در استان لرستان در حال انجام است، فراتر از یک نظارت ساده بازار است؛ این اقدامات به نوعی یک جبهه پشتیبانی اقتصادی و امنیت غذایی را در مقابل فشارهای خارجی شکل داده است.

تولیدکنندگان و پرورش‌دهندگان، با روحیه جهادی و همکاری مستمر با مدیریت جهاد کشاورزی، نقش سربازان اقتصادی را ایفا می‌کنند و کنترل بازار با رعایت قیمت و کیفیت، باعث می‌شود که استان لرستان نمونه‌ای موفق از مدیریت بحران غذایی و اقتصادی در کشور باشد.

در مجموع، اقدامات اخیر نشان می‌دهد که مدیریت بازار در لرستان، با تکیه بر تولید داخلی، نظارت مستمر، هماهنگی واحدها و حمایت از تولیدکنندگان، توانسته در شرایط حساس جنگ اقتصادی، تعادل عرضه و تقاضا را حفظ کند و امنیت غذایی شهروندان را تضمین نماید.