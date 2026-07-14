به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان سمنان در محل استانداری سمنان با محوریت بررسی وضعیت بازار و کیفیت نان، اظهار کرد: نظارت مستمر بر بازار، ارتقای کیفیت نان و ساماندهی فعالیت نانوایی‌ها مورد تأکید است.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان مربوطه موظف به اجرای دقیق مصوبات هستند، افزود: بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، تمامی نانوایی‌های استان باید صرفاً از یک دستگاه کارتخوان برای دریافت وجه نان استفاده کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان اجرای استفاده از یک دستگاه کارت خوان را تسهیل فرآیند فروش عنوان کرد و افزود: با این اقدام نظارت بر عملکرد واحدهای نانوایی دقیق‌تر انجام می شود.

دهرویه با اشاره به اجرای سامانه «نانینو» در استان توضیح داد: نانوایی‌های آزادپز نیز حداکثر تا یک هفته آینده تحت پوشش این سامانه قرار گیرند تا تمامی واحدهای عرضه‌کننده نان در چارچوب یک نظام نظارتی یکپارچه فعالیت کنند.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت نان، خاطرنشان کرد: افزایش کیفیت نان یکی از مطالبات جدی مردم است و دستگاه‌های متولی باید علاوه بر نظارت بر سهمیه آرد و فرآیند توزیع، کیفیت تولید نان را نیز به‌صورت مستمر رصد و ارزیابی کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین کالاهای اساسی در استان ادامه داد: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و تمامی اقلام مورد نیاز مردم به میزان کافی در انبارها و فروشگاه‌های استان ذخیره‌سازی شده است.

دهرویه تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول باید با رصد مستمر بازار، از هرگونه اخلال در روند توزیع کالاهای اساسی جلوگیری کرده و آرامش بازار را حفظ کنند.

وی همچنین به وضعیت نهاده‌های دامی اشاره کرد و افزود: ظرفیت ذخیره‌سازی نهاده‌های دامی در انبارهای استان تکمیل است و از این بابت نگرانی وجود ندارد، اما لازم است نظارت بر عملکرد کارخانه‌های تولید خوراک دام با جدیت بیشتری دنبال شود تا روند تولید و تأمین این محصولات بدون وقفه ادامه یابد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، تشدید بازرسی‌ها و اجرای دقیق مصوبات ستاد تنظیم بازار تأکید کرد و افزود: هدف از این تصمیمات، حفظ ثبات بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت خدمات و تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز مردم استان است.