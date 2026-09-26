شناسایی ۱۰۲ واحد متخلف صنفی در چالوس؛ قیمت مرغ کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسفپور عصر شنبه در حاشیه نشست کارگروه تنظیم بازار اظهار کرد: در چارچوب برنامههای نظارتی ستاد تنظیم بازار شهرستان چالوس، حدود ۳۰۰ مورد بازدید از واحدهای صنفی انجام شده و در این بازرسیها ۱۰۲ واحد متخلف شناسایی شدهاند.
وی افزود: از میان واحدهای شناساییشده، پرونده ۱۴ واحد در حوزه قاچاق کالا نیز برای پیگیری قانونی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفته است.
فرماندار چالوس با تأکید بر ضرورت استمرار نظارت بر بازار گفت: بازرسیها باید با جدیت ادامه پیدا کند و دستگاههای مسئول موظف هستند نظارت مستمر و مؤثر بر فعالیت واحدهای صنفی و روند عرضه کالا را در دستور کار قرار دهند.
یوسفپور ادامه داد: در جلسه استانی کارگروه تنظیم بازار، وضعیت کالاهای اساسی از جمله گوشت، روغن، شکر و برنج، همچنین زنجیره تأمین مرکبات و سبوس و اقدامات انجامشده در حوزه نظارت و بازرسی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به وضعیت بازار مرغ در شهرستان بیان کرد: براساس گزارش جهاد کشاورزی، قیمت گوشت مرغ در حال حاضر پایینتر از نرخ مصوب قرار دارد و کمبودی در زنجیره تأمین این کالا گزارش نشده است.
فرماندار چالوس درباره حمایت از نانواییهای شهرستان نیز گفت: از مجموع ۱۳۳ واحد نانوایی، ۲۶ واحد برای دریافت تسهیلات تجهیزات گازوئیلی و ۴۹ واحد برای خرید موتور برق معرفی شدهاند و این واحدها در مسیر دریافت تسهیلات قرار دارند.
یوسفپور همچنین با اشاره به محورهای مطرحشده در نشست استانی تنظیم بازار افزود: توسعه تولید و افزایش صادرات از موضوعات مورد تأکید در این نشست بود و استفاده از ظرفیتهای تولیدی شهرستان و تقویت نظارت بر بازار به صورت همزمان باید دنبال شود.
وی تأکید کرد: نظارت دقیق و مستمر بر بازار از مطالبات مردم است و دستگاههای متولی باید با جدیت بیشتری در این زمینه اقدام کنند.
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