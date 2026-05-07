هوشمندسازی نظارت بر بازار برنج؛ واردات نباید به شالیکاران آسیب بزند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، نشست هماندیشی درباره تولید، توزیع بازار برنج با حضور محمدرضا طلایی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیران سازمان جهاد کشاورزی استانهای گیلان مازندران و گلستان، نمایندگان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات، معاونت امور زاراعت، اتاق تعاون، اتحادیه فروشگاههای زنجیرهای و انجمنها و شرکتهای بزرگ فعال در بازار برنج ایرانی برگزار شد.
محمدرضا طلایی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی با تشکر از مدیران، کارشناسان، کشاورزان و فعالان شبکه تولید و توزیع برنج گفت: برای بهبود شبکه توزیع و رعایت قیمتهای منطقی برنج بدون نیاز به برخوردهای قهری به تحلیل علمی بازار و ارایه راهکارهای عملیاتی نیاز داریم.
وی افزود: برای دستیابی به اطلاعات بههنگام و روزآمد ضرورت دارد کارگروههای تنظیم بازار استانهای عمده تولیدکننده برنج، بر ثبت اطلاعات موجودی برنج در سامانه جامع انبارها توجه، پیگیری و نظارت دقیق داشته باشند.
طلایی بر داشتن دستورالعملهای مشخص و هماهنگ برای نظارت هوشمند بر فرآیند تولید و عرضه برنج تاکید کرد و گفت: پیشبینی دقیق تولید و هزینههای تمامشده توسط معاونت تخصصی و سازمان جهاد کشاورزی استانها باید به گونهای باشد که امکان برنامهریزی واردات برای تامین کسری برنج بدون آسیب به تولیدکنندگان داخلی فراهم شود.
مدیران جهاد کشاورزی استانهای شمالی در این جلسه ضمن ارائه گزارش میزان سطح کشت و تولید برآوردی برنج سال ۱۴۰۵، موجودی این محصول در استانهای عمده تولیدکننده و همچنین هزینههای تولید، بر رعایت ضوابط و دستورالعملهای نظارت بر توزیع و بازار برنج تاکید کردند.
فعالان شبکه تولید و توزیع برنج نیز در این جلسه ضمن ارائه آخرین وضعیت بازار برنج، چالشها و دغدغههای موجود در بازار این محصول را بیان کردند.
