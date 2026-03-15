به گزارش خبرنگار مهر، امیر عزیزی دادستان شهرستان سرپل‌ذهاب بعد از ظهر یکشنبه، به همراه جمعی از مسئولان با حضور در سطح شهر، از تعدادی از نانوایی‌ها، واحدهای شیرینی‌پزی و همچنین کارخانه آرد بازدید کرد.

در جریان این بازدیدها، روند تأمین و توزیع آرد، نحوه عرضه نان و محصولات غذایی و نیز میزان رعایت نرخ‌های مصوب مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار نظارت‌ها برای پیشگیری از تخلفات احتمالی تأکید شد.

دادستان سرپل‌ذهاب در حاشیه این بازدید با اشاره به ضرورت حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مردم اظهار کرد: هرگونه احتکار، گران‌فروشی و تخلف در عرضه کالاهای اساسی، به‌ویژه در ایام ماه مبارک رمضان، به طور جدی رصد می‌شود و با متخلفان بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

عزیزی همچنین از دستگاه‌های نظارتی خواست با نظارت مستمر و میدانی بر بازار، مانع بروز تخلفات شده و شرایط مناسب برای تأمین نیازهای مردم را فراهم کنند.

وی در پایان بر همکاری اصناف و واحدهای عرضه‌کننده برای رعایت قوانین و نرخ‌های مصوب تأکید کرد و افزود: هدف اصلی این نظارت‌ها حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار است.