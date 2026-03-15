۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۵

بازدید میدانی دادستان سرپل‌ذهاب از نانوایی‌ها و کارخانه آرد

کرمانشاه - دادستان شهرستان سرپل‌ذهاب با حضور میدانی در سطح شهر، از تعدادی نانوایی، واحدهای شیرینی‌پزی و کارخانه آرد بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عزیزی دادستان شهرستان سرپل‌ذهاب بعد از ظهر یکشنبه، به همراه جمعی از مسئولان با حضور در سطح شهر، از تعدادی از نانوایی‌ها، واحدهای شیرینی‌پزی و همچنین کارخانه آرد بازدید کرد.

در جریان این بازدیدها، روند تأمین و توزیع آرد، نحوه عرضه نان و محصولات غذایی و نیز میزان رعایت نرخ‌های مصوب مورد بررسی قرار گرفت و بر استمرار نظارت‌ها برای پیشگیری از تخلفات احتمالی تأکید شد.

دادستان سرپل‌ذهاب در حاشیه این بازدید با اشاره به ضرورت حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مردم اظهار کرد: هرگونه احتکار، گران‌فروشی و تخلف در عرضه کالاهای اساسی، به‌ویژه در ایام ماه مبارک رمضان، به طور جدی رصد می‌شود و با متخلفان بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

عزیزی همچنین از دستگاه‌های نظارتی خواست با نظارت مستمر و میدانی بر بازار، مانع بروز تخلفات شده و شرایط مناسب برای تأمین نیازهای مردم را فراهم کنند.

وی در پایان بر همکاری اصناف و واحدهای عرضه‌کننده برای رعایت قوانین و نرخ‌های مصوب تأکید کرد و افزود: هدف اصلی این نظارت‌ها حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار است.

