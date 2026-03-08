https://mehrnews.com/x3byjn ۱۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۴۰ کد مطلب 6769122 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۷ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۴۰ باران حریف یاسوجی ها شد؛رجز خوانی لرها برای رژیم صهیونی و آمریکا یاسوج-لرها در یاسوج زیر باران برای رژیم صهیونی و آمریکای جنایت کار رجز خوانی کردند دریافت 100 MB کد مطلب 6769122 کپی شد مطالب مرتبط یاسوج در سوگ رهبر شهید یاسوج در چهارمین روز شهادت رهبر شهید به سوگ نشست اجتماع شبانه مردم یاسوج در سوگ و خونخواهی رهبر شهید عزاداری مردم یاسوج در سوگ رهبر شهید به شب سوم رسید اندیمشک در سوگ رهبر شهید دزفول در سوگ رهبر شهید تشییع دو شهید جنگ رمضان در یاسوج قزوین در سوگ رهبر شهید برچسبها جنگ رمضان رهبر شهید یاسوج
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