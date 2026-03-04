https://mehrnews.com/x3bwz3 ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹ کد مطلب 6764941 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۵۹ یاسوج در چهارمین روز شهادت رهبر شهید به سوگ نشست یاسوج-در چهارمین روز شهادت امام امت امام خامنه ای (قدس سره) مردم یاسوج با حضور در مصلی یاسوج به عزاداری پرداختند. دریافت 7 MB کد مطلب 6764941 کپی شد مطالب مرتبط موکب امام حسین (ع) شهرداری یاسوج آغاز به کار کرد یاسوج در سوگ رهبر شهید لبیک یاسوجی ها به پیام فرمانده هوا فضای سپاه شعار «بجنگ تا بجنگیم» در یاسوج طنین انداز شد شعار «مرگ بر آمریکا و اسرائیل» یاسوجی ها در تجمعات شبانه-چهارم فروردین اجتماعی برای خونخواهی رهبر شهید در یاسوج؛ جان میدهیم اما خاک نه بیمارستان امام سجاد یاسوج با کمبود نیروی انسانی مواجه است بیعت یاسوجی ها با آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یاسوجیها: «به عشق رهبرم و ایران» می مانیم تا پای جان درخواست مردم یاسوج از نیروهای مسلح برای چهارشنبه آخر سال شعار «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» در مصلای یاسوج پیچید شعار دهدشتی ها در شب چهارشنبه سوری «کهگیلویه و بویراحمد آماده شهادت» دفاع از وطن در یاسوج به هفدهمین شب رسید رجزخوانی یاسوجیها با حضور چشمگیر دهه هشتادیها و نودیها شعار «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» در اجتماع یاسوجی ها بیعت یاسوجی ها با رهبر معظم انقلاب در سوم فروردین زوج پاسدار یاسوجی با بدرقه مردم در تجمع شبانه به خانه بخت رفتند یاسوجی ها همچنان میدان دار در خیابان جمهوری اسلامی یاسوجی ها جواب یاوهگوییهای ترامپ را دادند هم خوانی یاسوجی ها با کودکی که «ای ایران» خواند باران حریف یاسوجی ها شد؛رجز خوانی لرها برای رژیم صهیونی و آمریکا زیرساختهای گردشگری یاسوج متناسب با ظرفیتهای آن نیست خروش یاسوجی ها در بیعت با پیشوای مسلمانان جهان چهل روز غم فراق رهبر شهید؛یاسوجی ها از امام شهید می گویند انقلاب ما وجه کوچکی از قیام امام حسین(ع) بود خروش ۷۰ هزار نفری یاسوجیها در شب هفتم شهادت امام امت قیام امام حسین (ع) اسلام را بیمه کرد/ ضرورت کنترل قیمت کالا یاسوجیها در ۲۹ فروردین زادروز رهبر شهید را تبریک گفتند روایت زنان کهگیلویه و بویراحمد از امام شهید امامجمعه یاسوج: آمریکا عامل خشونت جهانی است برچسبها شهادت رهبر معظم انقلاب کهگیلویه و بویراحمد یاسوج
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