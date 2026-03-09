به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های زراعی شهرستان حاجی‌آباد، اظهار کرد: عملیات کشت هندوانه در سال زراعی جاری از اواخر بهمن‌ماه آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل کشت، مجموع اراضی زیر سطح این محصول به یک‌هزار هکتار برسد.

وی با بیان اینکه ارقام مورد استفاده شامل کانیون، آستاراخان و میراج است، افزود: این ارقام به دلیل عملکرد بالا، کیفیت مطلوب و سازگاری مناسب با اقلیم منطقه، انتخاب اول کشاورزان حاجی‌آبادی بوده است. تمرکز اصلی کشت این محصول در مناطق شمیل، آشکارا و فارغان است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی حاجی‌آباد با تأکید بر مدیریت منابع آبی تصریح کرد: در بخش قابل توجهی از این مزارع، آبیاری به‌صورت قطره‌ای و با بهره‌گیری از تجهیزات مکانیزه انجام می‌شود که گامی مؤثر در جهت افزایش بهره‌وری تولید و صرفه‌جویی در مصرف آب محسوب می‌شود.

شکاری در پایان خاطرنشان کرد: با پیش‌بینی متوسط عملکرد ۳۰ تن در هر هکتار، انتظار می‌رود حجم قابل توجهی از این محصول روانه بازارهای داخلی شود. این چرخه تولید علاوه بر تأمین نیاز بازار، نقش بسزایی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال فصلی برای بومیان منطقه ایفا می‌کند.