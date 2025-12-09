به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری با اشاره به شروع کشت سیب‌زمینی در اراضی شهرستان حاجی آباد اظهار کرد: کشت این محصول از نیمه آذرماه آغاز شده و تا نیمه دی‌ماه ادامه خواهد داشت و طبق برآوردهای اولیه، حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به این محصول اختصاص می‌یابد.

وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و استفاده کشاورزان از روش‌های بهبود یافته آبیاری و تغذیه، پیش‌بینی می‌شود از این سطح حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن سیب‌زمینی برداشت شود.

شکاری بیشترین سطح کشت سیب‌زمینی را مربوط به مناطق شِمیل و آشکارا عنوان کرد و گفت: متوسط عملکرد این محصول در شهرستان حدود ۳۵ تن در هکتار برآورد می‌شود.

وی در ادامه به ارقام کشت‌شده در حاجی‌آباد اشاره کرد و گفت: امسال کشاورزان از ارقام آریندا، پیکاسو و جِلی استفاده کرده‌اند که به‌دلیل عملکرد مناسب و سازگاری با اقلیم منطقه، مورد استقبال تولیدکنندگان قرار گرفته است.