  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۹

کشت سیب‌زمینی در اراضی شهرستان حاجی‌آباد آغاز شد

کشت سیب‌زمینی در اراضی شهرستان حاجی‌آباد آغاز شد

حاجی آباد- سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد گفت: فصل کشت سیب‌زمینی در شهرستان حاجی‌آباد از اواسط آذرماه آغاز شده و تا اواسط دی‌ماه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری با اشاره به شروع کشت سیب‌زمینی در اراضی شهرستان حاجی آباد اظهار کرد: کشت این محصول از نیمه آذرماه آغاز شده و تا نیمه دی‌ماه ادامه خواهد داشت و طبق برآوردهای اولیه، حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به این محصول اختصاص می‌یابد.

وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب و استفاده کشاورزان از روش‌های بهبود یافته آبیاری و تغذیه، پیش‌بینی می‌شود از این سطح حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن سیب‌زمینی برداشت شود.

شکاری بیشترین سطح کشت سیب‌زمینی را مربوط به مناطق شِمیل و آشکارا عنوان کرد و گفت: متوسط عملکرد این محصول در شهرستان حدود ۳۵ تن در هکتار برآورد می‌شود.

وی در ادامه به ارقام کشت‌شده در حاجی‌آباد اشاره کرد و گفت: امسال کشاورزان از ارقام آریندا، پیکاسو و جِلی استفاده کرده‌اند که به‌دلیل عملکرد مناسب و سازگاری با اقلیم منطقه، مورد استقبال تولیدکنندگان قرار گرفته است.

کد خبر 6682841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها