به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری اظهار کرد: کشت هندوانه در مناطق شمیل، آشکارا و فارغان از بهمن‌ماه آغاز شده و برداشت این محصول از اواسط اردیبهشت‌ماه آغاز شده است .

وی با اشاره به سطح زیر کشت این محصول افزود: امسال حدود ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت هندوانه اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود با متوسط عملکرد ۳۷ تن در هکتار، بیش از ۲۹ هزار و ۶۰۰ تن محصول برداشت شود.

شکاری بیان کرد: ارقام کشت شده شامل کانیون، آستاراخان، میراج و هد است که به دلیل کیفیت مناسب، ماندگاری و بازارپسندی مورد توجه کشاورزان منطقه قرار گرفته‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی‌آباد ادامه داد: بخش قابل توجهی از هندوانه تولیدی علاوه بر تأمین بازار داخلی، به سایر استان‌های کشور نیز ارسال می‌شود و نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی منطقه دارد.

قاسم کناری رئیس مرکز جهاد کشاورزی نیز گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی از مرحله کاشت تا برداشت در کنار کشاورزان حضور دارند و توصیه‌های فنی لازم برای افزایش عملکرد و تولید محصول باکیفیت ارائه می‌شود.

وی افزود: استفاده از مدیریت صحیح مزرعه و رعایت توصیه‌های کارشناسی موجب شده امسال مزارع هندوانه شهرستان از وضعیت مطلوبی برخوردار باشند.