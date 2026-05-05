به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری اظهار داشت: کشت جو امسال با بهره‌گیری از ارقام «نصرت»، «اکسین» و «نیک» انجام شده که به دلیل سازگاری این ارقام با شرایط اقلیمی منطقه، از عملکرد مطلوبی برخوردار بوده‌اند.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط مناسب آب‌وهوایی و میزان بارندگی مطلوب در سال زراعی جاری، انتظار می‌رود بخشی از مزارع شهرستان عملکردی بالاتر از ۳ تن در هکتار داشته باشند، افزود: استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و آموزش‌های ارائه‌شده به بهره‌برداران، افزایش میانگین تولید در واحد سطح نسبت به سال گذشته را در پی داشته است.

شجاع باوقار، مسئول مرکز جهاد کشاورزی طارم نیز با اشاره به کیفیت مناسب محصول اظهار داشت: رعایت اصول فنی و مدیریت صحیح مزارع سبب شده تا اراضی این منطقه از نظر کمی و کیفی در وضعیت مطلوبی قرار گیرند.

وی توسعه کشت‌های پاییزه را از برنامه‌های مهم بخش کشاورزی شهرستان دانست و بر حمایت از تولیدکنندگان در راستای تأمین نهاده‌های دامی تأکید کرد.