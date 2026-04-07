به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری اظهار کرد: مزارعی که در پاییز امسال با روشهای مکانیزه و با استفاده از ۱۱۱ دستگاه خطیکار و ریزدانهکار کشت شده بودند، اکنون وارد مرحله برداشت شدهاند و این موضوع در کنار نزولات آسمانی موجب افزایش عملکرد در مزارع شده است.
وی با اشاره به مدیریت آبیاری گفت: بخش قابل توجهی از اراضی زیرکشت به روش آبیاری قطرهای کشت شده که نقش مؤثری در کاهش مصرف آب و حفظ رطوبت خاک داشته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجیآباد افزود: برای تسهیل در تحویل محصول کشاورزان، ۷ مرکز خرید تضمینی گندم در نقاط مختلف شهرستان راهاندازی شده تا کشاورزان بتوانند محصول خود را بهصورت سریع و آسان تحویل دهند.
شکاری ادامه داد: ارقام سیروان، مهرگان، چمران۲، برات و خلیل از مهمترین ارقام کشتشده در این فصل بوده و بیشترین سطح زیرکشت در مناطق آشکارا، شمیل، گنج، طارم، فارغان، احمدی و شهدادی قرار دارد.
وی یادآور شد : استفاده از بذرهای گواهیشده، تغذیه اصولی گیاه بر اساس آزمون آب و خاک، رعایت تناوب زراعی و بهرهگیری از ماشینآلات مکانیزه از مهمترین عوامل افزایش تولید در سال جاری بوده است.
