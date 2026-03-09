سپاه: میدان با صلابت، پیشتاز ضربه بر دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: رزمندگان دلیر سپاه پاسداران در «موج سی و یکم» عملیات وعده صادق ۴ و در نخستین گام عملیاتی _ تهاجمی خود در دوره فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه ای با رمز «لبیک یا خامنه ای»، اهداف نظامی متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی را در منطقه و سرزمین‌های اشغالی با موشک‌های فوق سنگین به آتش کشیدند.

دلاوران هوافضای سپاه پاسداران با شلیک موشک‌های «قدر، خرمشهر و خیبرشکن» ۵ پایگاه‌ راهبردی آمریکا در منطقه بویژه ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا و پایگاه‌های نظامی رژیم‌صهیونیستی در مناطق «تل آویو و حیفا» را به زیر ضرب مستحکم خود درآوردند.

نیروی دریایی مقتدر و آماده سپاه پاسداران نیز در یک عملیات تهاجمی «پایگاه بالگردی العدیری» آمریکا را با انواع پهپادهای انهدامی و موشک های کروز در هم کوبیدند.

فرماندهی توانمند هوافضای سپاه پاسداران از قلب میدان خطاب به ملت ایران اعلام داشتند که «به پاس ایستادگی و ولایتمداری شما ملت بزرگ، میدان با صلابت، پیشتاز ضربه بر دشمن است. تهاجم بر دشمن لحظه ای قطع نخواهد شد. پشتیبان ولایت فقیه باشیم تا دشمن را پشیمان و نابود سازیم.»