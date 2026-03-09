  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۴۳

سپاه: میدان با صلابت، پیشتاز ضربه بر دشمن است

سپاه: میدان با صلابت، پیشتاز ضربه بر دشمن است

روابط عمومی سپاه اعلام کرد: میدان با صلابت، پیشتاز ضربه بر دشمن است. تهاجم بر دشمن لحظه ای قطع نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: رزمندگان دلیر سپاه پاسداران در «موج سی و یکم» عملیات وعده صادق ۴ و در نخستین گام عملیاتی _ تهاجمی خود در دوره فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه ای با رمز «لبیک یا خامنه ای»، اهداف نظامی متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی را در منطقه و سرزمین‌های اشغالی با موشک‌های فوق سنگین به آتش کشیدند.

دلاوران هوافضای سپاه پاسداران با شلیک موشک‌های «قدر، خرمشهر و خیبرشکن» ۵ پایگاه‌ راهبردی آمریکا در منطقه بویژه ناوگان پنجم نیروی دریایی ارتش آمریکا و پایگاه‌های نظامی رژیم‌صهیونیستی در مناطق «تل آویو و حیفا» را به زیر ضرب مستحکم خود درآوردند.

نیروی دریایی مقتدر و آماده سپاه پاسداران نیز در یک عملیات تهاجمی «پایگاه بالگردی العدیری» آمریکا را با انواع پهپادهای انهدامی و موشک های کروز در هم کوبیدند.

فرماندهی توانمند هوافضای سپاه پاسداران از قلب میدان خطاب به ملت ایران اعلام داشتند که «به پاس ایستادگی و ولایتمداری شما ملت بزرگ، میدان با صلابت، پیشتاز ضربه بر دشمن است. تهاجم بر دشمن لحظه ای قطع نخواهد شد. پشتیبان ولایت فقیه باشیم تا دشمن را پشیمان و نابود سازیم.»

کد مطلب 6770389
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۱۹
      0 0
      پاسخ
      نیروهای مسلح سپاه ، بسیج، ارتش، و همه مدافعان امنیت خدا قوت فراوان تشکر یه ملت پشت شماست خداوند حافظ پشت پناه شما و همه ی مردم ایران باشه انشالله .انشالله پیروزی از آن ملت ایرانه به حول قوه الهی .یا صاحب الزمان عج ادرکنی ادرکنی ادرکنی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها