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۱۸ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۰

طی پیامی؛

مدیرعامل بنیاد آبشار عاطفه ها معرفی رهبر سوم انقلاب را تبریک گفت

مدیرعامل بنیاد آبشار عاطفه ها معرفی رهبر سوم انقلاب را تبریک گفت

تهران-رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاد بین المللس خیریه آبشار عاطفه ها معرفی آیت الله سیدمجتبی خامنه ای به عنوان رهبر سوم انقلاب را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد فولاد، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاد بین المللس خیریه آبشار عاطفه ها معرفی آیت الله سیدمجتبی خامنه ای به عنوان رهبر سوم انقلاب را تبریک گفت.

مدیرعامل بنیاد آبشار عاطفه ها معرفی رهبر سوم انقلاب را تبریک گفت

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
وَیَنصُرَکَ اللّهُ نَصْرًا عَزِیزًا
و خداوند تو را به نصرتی عزیز و کریمانه یاری خواهد کرد.

محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی) رهبر فرزانه انقلاب اسلامی

با سلام و درود بر محمد و آل محمد (ص)، و با نهایت احترام و ادب، محضر آن عالم ربانی، فقیه مجاهد، دانشمند عظیم‌الشأن و استاد توانمند و شخصیتی برجسته، ممتاز، دلسوز، شجاع و حامی محرومان تبریک و تهنیت عرض می‌ کنیم؛ شخصیتی که با رأی اکثریت علما، فقها و اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری، به‌عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی و ولیّ فقیه زمان برگزیده و عهده‌دار هدایت جامعه دینی و اسلامی مسلمین گردیدند. این جایگاه رفیع، نشان از عنایت خاص خداوند متعال و تأییدات حضرت ولی‌عصر، بقیّةالله الاعظم (ارواحنا فداه) دارد تا امت اسلامی را در مسیر الهی رهبری و هدایت فرمایید.

بدین‌وسیله، حسن این انتخاب شایسته و مبارک را در شرایط حساس کنونی که دشمنان اسلام، شیاطین، منافقین، معاندین و کفار بویژه آمریکای جهانخوار و صهیون کودک کش کافر علیه ایران اسلامی صف‌آرایی کرده‌اند، هم‌زمان با شبهای لیله القدر این خبر توسط مجلس خبرگان لیله القدر دیگری رخ داد و باعث مسرت گردید، ضمن عرض تبریک و شکرگذاری به درگاه الهی از برخورداری نعمت ولایت، آماده جانفشانی در راه ولایت و انقلاب هستیم.

همچنین، با صلوات و درود بر روح پرفتوح امامین انقلاب اسلامی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ،و رهبرعزیر شهیدمان سیدالشهداء و فقید امت، حضرت امام خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه، از درگاه خداوند سبحان، طول عمر با عزت و توأم با سلامتی برای معظم له مسئلت داریم.

بنیاد بین‌المللی خیریه آبشارعاطفه‌ها ضمن اعلام بیعت و تجدید میثاق و اطاعت کامل از حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای ولی امر مسلمین، اعلام می کند همچنان تمام توان خود را در زمینه محرومیت‌زدایی جامعه با شبکه ای گسترده و برخورداری بیش از ۹۵۰ نمایندگی در سراسر کشور دنبال خواهد کرد و آمادگی کامل خود را برای همراهی و اطاعت از اوامر حضرت‌عالی اعلام داشته و با جان و دل، گوش به فرمان رهنمودهای ولی فقیه ومقام معظم رهبری درخدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشیم.

در پایان، نصرت و پیروزی رزمندگان و سپاهیان اسلام را در این نبرد حق علیه باطل، از درگاه الهی مسئلت می‌نماییم.

وَالسَّلامُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الهُدی

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل
بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها
محمدجواد فولاد

کد مطلب 6770316

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