مدیرعامل بنیاد آبشار عاطفه ها معرفی رهبر سوم انقلاب را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد فولاد، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاد بین المللس خیریه آبشار عاطفه ها معرفی آیت الله سیدمجتبی خامنه ای به عنوان رهبر سوم انقلاب را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَیَنصُرَکَ اللّهُ نَصْرًا عَزِیزًا

و خداوند تو را به نصرتی عزیز و کریمانه یاری خواهد کرد.

محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی) رهبر فرزانه انقلاب اسلامی

با سلام و درود بر محمد و آل محمد (ص)، و با نهایت احترام و ادب، محضر آن عالم ربانی، فقیه مجاهد، دانشمند عظیم‌الشأن و استاد توانمند و شخصیتی برجسته، ممتاز، دلسوز، شجاع و حامی محرومان تبریک و تهنیت عرض می‌ کنیم؛ شخصیتی که با رأی اکثریت علما، فقها و اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری، به‌عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی و ولیّ فقیه زمان برگزیده و عهده‌دار هدایت جامعه دینی و اسلامی مسلمین گردیدند. این جایگاه رفیع، نشان از عنایت خاص خداوند متعال و تأییدات حضرت ولی‌عصر، بقیّةالله الاعظم (ارواحنا فداه) دارد تا امت اسلامی را در مسیر الهی رهبری و هدایت فرمایید.

بدین‌وسیله، حسن این انتخاب شایسته و مبارک را در شرایط حساس کنونی که دشمنان اسلام، شیاطین، منافقین، معاندین و کفار بویژه آمریکای جهانخوار و صهیون کودک کش کافر علیه ایران اسلامی صف‌آرایی کرده‌اند، هم‌زمان با شبهای لیله القدر این خبر توسط مجلس خبرگان لیله القدر دیگری رخ داد و باعث مسرت گردید، ضمن عرض تبریک و شکرگذاری به درگاه الهی از برخورداری نعمت ولایت، آماده جانفشانی در راه ولایت و انقلاب هستیم.

همچنین، با صلوات و درود بر روح پرفتوح امامین انقلاب اسلامی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ،و رهبرعزیر شهیدمان سیدالشهداء و فقید امت، حضرت امام خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه، از درگاه خداوند سبحان، طول عمر با عزت و توأم با سلامتی برای معظم له مسئلت داریم.

بنیاد بین‌المللی خیریه آبشارعاطفه‌ها ضمن اعلام بیعت و تجدید میثاق و اطاعت کامل از حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای ولی امر مسلمین، اعلام می کند همچنان تمام توان خود را در زمینه محرومیت‌زدایی جامعه با شبکه ای گسترده و برخورداری بیش از ۹۵۰ نمایندگی در سراسر کشور دنبال خواهد کرد و آمادگی کامل خود را برای همراهی و اطاعت از اوامر حضرت‌عالی اعلام داشته و با جان و دل، گوش به فرمان رهنمودهای ولی فقیه ومقام معظم رهبری درخدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشیم.

در پایان، نصرت و پیروزی رزمندگان و سپاهیان اسلام را در این نبرد حق علیه باطل، از درگاه الهی مسئلت می‌نماییم.

وَالسَّلامُ عَلی مَنِ اتَّبَعَ الهُدی

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل

بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها

محمدجواد فولاد