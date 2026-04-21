اگر از کشورهای شما به ایران حمله شود با تولید نفت خداحافظی کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی با ارسال پیام نوید پیروزیهای بیشتر در آینده به ملت ایران، کشورهای منطقه را شدیدا تهدید کرده و گفت: به آنان که در جنوب منطقه، جغرافیا، پایگاهها و امکانات خود را در خدمت آمریکا و دشمنان این ملت قرار میدهند، هشدار میدهیم: اگر از سرزمین و ظرفیتهای شما برای تعرض به ایران استفاده شود، باید با امنیت انرژی و تولید نفت در منطقه خاورمیانه وداع کنید.
متن کامل پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
به نام خدا؛ پاسدار خون شهیدان
مردم عزیز، مؤمن، غیور و سرافراز ایران اسلامی، سلام علیکم
بیش از پنجاه روز از جنگ تحمیلی سوم میگذرد و در این روزها، شما ملت بزرگ ایران با حضورتان در خیابانها، میادین و صحنههای پشتیبانی، نشان دادید که پشتوانه حقیقی مردان میدان، اراده خللناپذیر ملت است.
اینجانب به عنوان فرزند کوچک این ملت، خاضعانه بر مشتهای گرهکرده، گامهای استوار و صبر و بصیرت مثالزدنی شما بوسه میزنم و در برابر این همه وفاداری و ایستادگی، سر تعظیم فرود میآورم.
فرزندان شما در نیروی هوافضای سپاه، چهل شبانهروز بر پای لانچرها ایستادند و هیمنه پوشالی استکبار را در هم شکستند؛ و در دوران سکوت نظامی نیز با چشمانی بیدار، دستانی بر ماشه و عزمی استوار، آماده دفاع از این سرزمین کهن و این تمدن پرافتخار چند هزار ساله باقی ماندند.
امروز اما در میان شما سخن میگوییم تا عهدی دوباره ببندیم.
ما با ملت ایران بیعت میکنیم که اگر فردای آتشبس، دشمن دست از پا خطا کند و تعرضی به خاک مقدس ایران اسلامی صورت گیرد، پاسخ این ملت و فرزندان مسلحش، پاسخی متفاوت، قاطع و پشیمانکننده خواهد بود.
این بار، هر جا که ملت ایران اراده کند، در تیررس ما خواهد بود.
و به آنان که در جنوب منطقه، جغرافیا، پایگاهها و امکانات خود را در خدمت آمریکا و دشمنان این ملت قرار میدهند، هشدار میدهیم: اگر از سرزمین و ظرفیتهای شما برای تعرض به ایران استفاده شود، باید با امنیت انرژی و تولید نفت در منطقه خاورمیانه وداع کنید.
ملت ایران اهل تهدید نیست؛ اما در دفاع از عزت، امنیت و تمامیت ارضی خود، لحظهای تردید نخواهد کرد.
ما ایستادهایم.
همانگونه که ملت ایستاده است.
وَما رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ وَ لکِنَّ اللهَ رَمی
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
