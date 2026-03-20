https://mehrnews.com/x3bDGk ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵ کد مطلب 6779606 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵ حال و هوای بازار ماهی در مشهد مشهد- اینجا شهرک بهشتی(عرب ها) مشهد است، این روزها و در این ساعات پایانی سال شاهد حضور پرشور مردم برای خرید هستیم. دریافت 14 MB کد مطلب 6779606 کپی شد مطالب مرتبط حضور شبانه مردم مشهد؛ نماد همدلی و همراهی اجتماعی مشهد در آستانه سال نو بازار گل و گیاه مشهد در آستانه عید نوروز توزیع میوه نوروزی در خراسان رضوی آغاز شد افطاری خیابانی همزمان با تحویل سال نو در مشهد برچسبها بازار شب عید مشهد سال نو
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