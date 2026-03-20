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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵

حال و هوای بازار ماهی در مشهد

حال و هوای بازار ماهی در مشهد

مشهد- اینجا شهرک بهشتی(عرب ها) مشهد است، این روزها و در این ساعات پایانی سال شاهد حضور پرشور مردم برای خرید هستیم.

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کد مطلب 6779606

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