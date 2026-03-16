توزیع میوه نوروزی در خراسان رضوی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رمضانی اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیته راهبری استان توزیع رسمی میوه نوروزی از امروز در استان با ۲۰ غرفه توزیع میوه در مشهد آغاز شده است.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: بر این اساس قیمت هر سبد سیب زرد ۱۱۸ هزار تومان و هر کیلو سیب زرد یک هزار و ۲۵۰ ریال، قیمت هر سبد پرتقال تامسون ۵۰۰ هزار ریال و هر کیلو از آن ۵۵۰ هزار ریال اعلام شده است.

وی بیان کرد: همچنین سیب‌زمینی با قیمت هر کیلو ۳۶ هزار تومان و پیاز با قیمت هر کیلو ۲۰ هزار تومان در کنار میوه نوروزی عرضه می‌شود.

رمضانی بیان کرد: تغییرات قیمتی نیز با مصوبه کمیسیون تنظیم بازار به‌ صورت روزانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.