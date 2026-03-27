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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۳۶

وزیر خارجه آمریکا به توانمندی ایران در تنگه هرمز اعتراف کرد

وزیر خارجه آمریکا به توانمندی ایران در تنگه هرمز اعتراف کرد

وزیر خارجه آمریکا در اعتراف به توان ایران گفت که ایران ممکن است از تردد در تنگه هرمز عوارض دریافت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارکو روبیو»، وزیر خارجه دولت تروریستی آمریکا گفت: ایران ممکن است یک سیستم اخذ عوارض در تنگه هرمز ایجاد کند.

وی به زعم خود این موضوع (استفاده قانونی ایران از حق مشروع خود در خصوص تنگه هرمز) را غیر قابل قبول دانست.

به گزارش شبکه خبری سی جی تی ان، مارکو روبیو به مقامات گروه هفت اطلاع داده است که جنگ با ایران باید ظرف چند هفته و نه چند ماه پایان یابد.

روبیو مدعی شد که ایران تماس‌هایی مبنی بر تمایل به بحث در مورد برخی مسائل گرفته است. وی همچنین مدعی شد که که آمریکا به مذاکرات جدی با ایران نزدیک می‌شود.

کد مطلب 6785067

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    نظرات

    • احمد IR ۲۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
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      به عقیده من ضرورتی نداره الان دروضعیت جنگی برنامه های آتی برای تنگه هرمز رو بصورت علنی تشریح کنیم ودولتهای ذینفع درتنگه راتحریک به مخالفت ومقابله کنیم.بگذاریدجنگ به ثمربرسد حساب این یانکی ها واسرائیلی های غاصب راکف دستشان بگذاریم وبعداهدافمان درتنگه رااجرایی کنیم.انسان برای آنچه حق قانونی اوست لزومی نداردجاربزند!.الان همین وزیرامورخارجه آمریکا،روبیو میخوادبااین ادعا به تحریک دولتها بپردازه

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