وزیر خارجه آمریکا به توانمندی ایران در تنگه هرمز اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «مارکو روبیو»، وزیر خارجه دولت تروریستی آمریکا گفت: ایران ممکن است یک سیستم اخذ عوارض در تنگه هرمز ایجاد کند.

وی به زعم خود این موضوع (استفاده قانونی ایران از حق مشروع خود در خصوص تنگه هرمز) را غیر قابل قبول دانست.

به گزارش شبکه خبری سی جی تی ان، مارکو روبیو به مقامات گروه هفت اطلاع داده است که جنگ با ایران باید ظرف چند هفته و نه چند ماه پایان یابد.

روبیو مدعی شد که ایران تماس‌هایی مبنی بر تمایل به بحث در مورد برخی مسائل گرفته است. وی همچنین مدعی شد که که آمریکا به مذاکرات جدی با ایران نزدیک می‌شود.