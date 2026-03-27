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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۳:۴۲

ایران درخواست تعویق حملات به تاسیسات انرژی را نداده است

ایران درخواست تعویق حملات به تاسیسات انرژی را نداده است

نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال بامداد جمعه به نقل از کشورهای واسطه از دروغ ترامپ برای توجیه عقب نشینی خود از تهدید حمله به نیروگاه های ایران پرده برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان کشورهای واسطه که برای پایان دادن به جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند، به وال‌استریت ژورنال گفتند که تهران هیچ درخواستی از واشنگتن برای تعویق یک هفته‌ای یا ده روزه حمله آمریکا به نیروگاه‌هایش نداشته است.

در گزارش یاد شده به نقل از نمایندگان کشورهای واسطه آمده است: «مقامات ایرانی به ما گفته‌اند که مذاکره را رد نمی‌کنند، اما رهبری ایران هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است».

این نشریه ادامه می‌دهد: «مقامات ایرانی از [واسطه‌ها خواستند که به] واشنگتن بگویند که پیش از موافقت با جلسه‌ای برای بحث درمورد آتش‌بس احتمالی، خواسته‌های آمریکا در طرح ۱۵ ماده‌ای کاهش یابد».

پیش از این رئیس‌جمهور آمریکا با این ادعای موهوم مبنی بر درخواست تهران گفت که حملات به نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایران را ۱۰ روز دیگر نیز به تعویق انداخته است.

جمهوری اسلامی ایران صراحتا هشدار داده است، در صورت حمله به نیروگاه‌های ایران، ضمن بستن کامل تنگه هرمز، نه‌تنها نیروگاه‌های رژیم صهیونیستی را ویران خواهد کرد، بلکه نیروگاه برق تمام کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف مشروع خواهد دانست.

کد مطلب 6784411

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    نظرات

    • IR ۰۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      1 5
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      اینها با هدف فریب بازارنفت می گویند مادرحال مذاکره ایم وایران هم درخواست تعویق داده تا دراین فاصله زمانی نحوه ضربه به مارا بررسی کنند ودراین فاصله زمانی قیمت نفت راهم کنترل کرده باشند.ولی عصبانیت خودشان رااز رد مذاکره توسط ایران راهم نمی توانند پنهان نگه دارند ولذا هم می گویندداریم مذاکره خوبی می کنیم ودرعین حال باعصبانیت لفاظی می کنند
    • IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      4 5
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      عقب نشینی نکنید... نگذارید خون رهبر شهیدمان و فرماندهان سپاه عزیزمان پایمال شود. ملت ولایی و مقاوم ایران پیرو رهبر انقلاب هستند و با مقاومت و صبر این مشکلات را هم تحمل میکنند. مهم نیست چقدر طول بکشد، آنقدر تحمل میکنیم تا به قله برسیم یا شربت شهادت بنوشیم. جان فدای رهبریم.
    • IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      2 10
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      روان‌پریش احمق! کل دنیا رو بهم ریخته.. قلدری این قدرت پوشالی یه روز برای همیشه باید از بین بره؛ یکی نیست ترمز این ابله رو بکشه هم اعتراف میکنن کم آوردن هم میخوان تموم بشه امااز اون طرف حملات رو شدت میدن.. تناقض تا چه حد؟!!!! فقط مرگ مرگ مرگ بر آمریکا!

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