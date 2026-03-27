ایران درخواست تعویق حملات به تاسیسات انرژی را نداده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان کشورهای واسطه که برای پایان دادن به جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کنند، به وال‌استریت ژورنال گفتند که تهران هیچ درخواستی از واشنگتن برای تعویق یک هفته‌ای یا ده روزه حمله آمریکا به نیروگاه‌هایش نداشته است.

در گزارش یاد شده به نقل از نمایندگان کشورهای واسطه آمده است: «مقامات ایرانی به ما گفته‌اند که مذاکره را رد نمی‌کنند، اما رهبری ایران هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است».

این نشریه ادامه می‌دهد: «مقامات ایرانی از [واسطه‌ها خواستند که به] واشنگتن بگویند که پیش از موافقت با جلسه‌ای برای بحث درمورد آتش‌بس احتمالی، خواسته‌های آمریکا در طرح ۱۵ ماده‌ای کاهش یابد».

پیش از این رئیس‌جمهور آمریکا با این ادعای موهوم مبنی بر درخواست تهران گفت که حملات به نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایران را ۱۰ روز دیگر نیز به تعویق انداخته است.

جمهوری اسلامی ایران صراحتا هشدار داده است، در صورت حمله به نیروگاه‌های ایران، ضمن بستن کامل تنگه هرمز، نه‌تنها نیروگاه‌های رژیم صهیونیستی را ویران خواهد کرد، بلکه نیروگاه برق تمام کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف مشروع خواهد دانست.