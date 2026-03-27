۸۲۰ نفر از داوطلبان شوراهای شهرهای زنجان تأیید صلاحیت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی با بیان اینکه اعضای تأیید صلاحیت شده ۱۱ اردیبهشت ماه به رقابت خواهند پرداخت، گقت: تعداد افرادی که موفق به احراز صلاحیت نشدند، ۵۹ نفر و انصرافی ها نیز ۳۶ نفر هستند.

وی افزود: از مجموع تأیید شدگان، ۹۵ نفر از بانوان و ۷۲۵ نفر از آقایان هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان زنجان، تعداد نهایی ثبت نام کنندگان در حوزه روستایی را نیز چهار هزار و ۷۴۸ نفر اعلام کرد و افزود: با این تعداد نسبت به دوره قبل شاهد افزایش هستیم.

صادقی به بررسی صلاحیت داوطلبان روستایی در هیات های اجرایی ۱۹ بخش استان اشاره کرد و گفت: این پرونده ها جهت بررسی به هیات های نظارت بخش ها ارسال شده است و هیات های نظارت بخش تا ۱۵ فروردین بررسی صلاحیت داوطلبان را انجام خواهند داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان، به تغییرات قانون انتخابات شوراهای اسلامی در این دوره از انتخابات بر اساس ماده ۹۵ به منظور ایجاد عدالت انتخاباتی در امکانات دستگاه های اجرایی اشاره و تصریح کرد: برای تبلیغات عمومی در انتخابات با هماهنگی های هیات های اجرایی شهرستان ها با دستگاه های اجرایی و شهرداری ها اقدامات لازم انجام خواهد شد.

وی اد9امه داد: تمامی فرآیندهای برگزاری انتخابات بر اساس زمانبندی ابلاغی در حال انجام بوده و به رغم وضعیت موجود کلیه فرایندها بر اساس برنامه انجام شده است.

صادقی به فرآیند ستاد انتخابات استان، فرمانداری و بخشداری های تابعه استان اشاره کرده و گفت: با تعامل هیات های نظارت در تمامی سطوح استان، آمادگی کامل وجود دارد تا در ۱۱ اردیبهشت سال جاری شاهد برگزاری انتخابات باشکوه باشیم.