فرصت ۴ روزه اعتراض داوطلبان شوراهای روستایی

حشمت‌الله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز فرآیند ثبت اعتراض داوطلبان شوراهای اسلامی روستا در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: بررسی صلاحیت نامزدها در هیأت‌های نظارت بخش به پایان رسیده است.

وی با اشاره به اعلام نتایج به داوطلبان افزود: نتیجه تأیید یا عدم احراز صلاحیت از سوی بخشداری‌ها به افراد اطلاع داده شده و کسانی که صلاحیت آن‌ها تأیید نشده، امکان ثبت اعتراض دارند.

دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: این افراد از روز یکشنبه ۱۶ فروردین‌ماه به مدت چهار روز فرصت دارند با مراجعه به بخشداری یا فرمانداری، اعتراض خود را در سامانه انتخابات ثبت کنند.

عزیزی ادامه داد: پس از ثبت اعتراض‌ها، پرونده داوطلبان برای بررسی مجدد به هیأت نظارت شهرستان ارجاع داده می‌شود تا روند رسیدگی در مرحله بعدی انجام گیرد.

وی افزود: هیأت‌های نظارت شهرستان نیز به مدت یک هفته فرصت دارند اعتراض‌ها را بررسی کرده و نتیجه نهایی را به بخشداری‌ها اعلام کنند تا به داوطلبان ابلاغ شود.

دبیر هیأت عالی نظارت استان کرمانشاه با تأکید بر امکان بازگشت برخی داوطلبان گفت: در این مرحله، افرادی که پیش‌تر رد صلاحیت شده‌اند، در صورت تأیید می‌توانند دوباره وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند.

عزیزی در پایان خاطرنشان کرد: نتایج اعلامی هیأت‌های نظارت شهرستان قطعی است و تلاش مجموعه نظارتی بر برگزاری انتخاباتی سالم، قانونی و با مشارکت گسترده مردم متمرکز است.