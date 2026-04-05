۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۰

فرصت ۴ روزه اعتراض داوطلبان شوراهای روستایی

کرمانشاه - دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای استان کرمانشاه از مهلت چهار روزه برای ثبت اعتراض داوطلبان رد صلاحیت‌شده شوراهای روستایی خبر داد.

حشمت‌الله عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز فرآیند ثبت اعتراض داوطلبان شوراهای اسلامی روستا در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: بررسی صلاحیت نامزدها در هیأت‌های نظارت بخش به پایان رسیده است.

وی با اشاره به اعلام نتایج به داوطلبان افزود: نتیجه تأیید یا عدم احراز صلاحیت از سوی بخشداری‌ها به افراد اطلاع داده شده و کسانی که صلاحیت آن‌ها تأیید نشده، امکان ثبت اعتراض دارند.

دبیر هیأت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: این افراد از روز یکشنبه ۱۶ فروردین‌ماه به مدت چهار روز فرصت دارند با مراجعه به بخشداری یا فرمانداری، اعتراض خود را در سامانه انتخابات ثبت کنند.

عزیزی ادامه داد: پس از ثبت اعتراض‌ها، پرونده داوطلبان برای بررسی مجدد به هیأت نظارت شهرستان ارجاع داده می‌شود تا روند رسیدگی در مرحله بعدی انجام گیرد.

وی افزود: هیأت‌های نظارت شهرستان نیز به مدت یک هفته فرصت دارند اعتراض‌ها را بررسی کرده و نتیجه نهایی را به بخشداری‌ها اعلام کنند تا به داوطلبان ابلاغ شود.

دبیر هیأت عالی نظارت استان کرمانشاه با تأکید بر امکان بازگشت برخی داوطلبان گفت: در این مرحله، افرادی که پیش‌تر رد صلاحیت شده‌اند، در صورت تأیید می‌توانند دوباره وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند.

عزیزی در پایان خاطرنشان کرد: نتایج اعلامی هیأت‌های نظارت شهرستان قطعی است و تلاش مجموعه نظارتی بر برگزاری انتخاباتی سالم، قانونی و با مشارکت گسترده مردم متمرکز است.

    پربازدیدها

