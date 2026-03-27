«زیفل» با ثبت ۲۷۹ میلیمتر بارندگی رکورددار بارش ها در استان ایلام

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر از ثبت بارش‌های کم‌سابقه در سامانه اخیر بارشی خبر داد و گفت: ایستگاه بارانسنجی «زیفل» با ۲۷۹ میلی‌متر بارندگی، رکورددار بارش‌های این سامانه در استان بوده است.

وی اظهار کرد: بر اساس داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های بارانسنجی زیفل، میمه و مورموری، در سامانه اخیر بارشی بارش بالای ۲۰۰ میلی‌متر گزارش شده است که نشان‌دهنده شدت و گستره قابل توجه این موج بارشی در نقاط مختلف استان است.

وی با اشاره به هشدارهای صادرشده از سوی هواشناسی استان افزود: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۱ اول فروردین و هشدار نارنجی شماره ۱ سوم فروردین و هشدار قرمز شماره ۱ پنجم فروردین میزان بارندگی تعدادی از ایستگاه‌های هواشناسی استان ایلام از عصر روز دوشنبه لغایت ساعت ۹:۳۰ صبح امروز جمعه به شرح زیر ثبت شده است.

وی ادامه داد: میزان بارندگی در زیفل ۲۷۹ میلیمتر، میمه ۲۱۲.۸ میلیمتر، مورموری ۲۰۴.۷ میلیمتر، سراب‌باغ ۱۸۱ میلیمتر، دره‌شهر ۱۵۷.۵ میلیمتر، آبدانان ۱۵۴.۲ میلیمتر، ماژین ۱۴۷.۵ میلیمتر، مهر ملکشاهی ۱۳۷ میلیمتر، میش‌خاص ۱۳۵ میلیمتر، موسیان ۱۳۳.۵ میلیمتر، دشت عباس ۱۳۱.۵ میلیمتر، ارکواز ملکشاهی ۱۲۷.۵ میلیمتر، پهله ۱۲۳.۴ میلیمتر، بولی ۱۱۹.۲ میلیمتر، صالح‌آباد ۱۱۳ میلیمتر، دهلران ۱۰۵.۲ میلیمتر ، بدره ۱۰۳.۲ میلیمتر بوده است.

وی با تأکید بر اینکه مجموعه هواشناسی استان با صدور به‌موقع هشدارها، شرایط جوی ناپایدار اخیر را به دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بحران اطلاع‌رسانی کرده است، خاطرنشان کرد: با توجه به تداوم احتمال بارش‌ها و پیامدهای ناشی از آن، شهروندان توصیه‌های هواشناسی و دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند و از تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها خودداری کنند.