هوشنگ بهزادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمار بارش در ایستگاه‌های هواشناسی استان اظهار کرد: طی این مدت بارندگی قابل توجهی در بخش‌هایی از غرب و مرکز مازندران ثبت شده است.

وی افزود: بر اساس داده‌های ثبت‌شده، میزان بارندگی در سلمانشهر به ۲۲۴ میلی‌متر رسیده و پس از آن، ایستگاه ورزاملِه محمودآباد ۱۷۱ میلی‌متر بارش را ثبت کرده است.

مدیرکل هواشناسی مازندران ادامه داد: همچنین در نوشهر ۱۶۱ میلی‌متر بارندگی گزارش شده است که نشان‌دهنده فعالیت قابل توجه سامانه بارشی در مناطق مختلف استان است.

بهزادی با اشاره به ضرورت توجه به هشدارهای هواشناسی گفت: با توجه به تداوم یا تقویت فعالیت سامانه‌های بارشی، شهروندان و دستگاه‌های اجرایی باید توصیه‌های هواشناسی و هشدارهای صادرشده را جدی بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: افزایش حجم بارش در مدت کوتاه می‌تواند موجب آبگرفتگی معابر، بالا آمدن سطح رودخانه‌ها و مسیل‌ها و اختلال در تردد جاده‌ای شود و لازم است شهروندان از توقف و تردد غیرضروری در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق مستعد آبگرفتگی خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی مازندران همچنین بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و مدیریت بحران برای مقابله با پیامدهای احتمالی بارش‌های شدید تأکید کرد.