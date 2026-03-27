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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

حمله دشمن متجاوز به لارستان فارس

حمله دشمن متجاوز به لارستان فارس

لارستان- سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، از حمله دشمن آمریکایی و صهیونیستی به شهر لار در صبح جمعه ۷ فروردین ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل حسنی گفت: در ساعات ابتدایی امروز، جنگنده‌های رژیم آمریکایی صهیونیستی به منطقه ای در شهرستان لارستان تجاوز کردند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تاکید بر ابعاد حقوقی این اقدام تصریح کرد: این حمله در ادامه جنایت‌های جنگی رژیم‌های آمریکایی و صهیونیستی و با هدف ایجاد اختلال در معیشت مردم صورت گرفته است.

وی در تشریح خسارات وارده بیان کرد: در جریان این حمله، تعدادی از خودروهای مستقر در محل دچار آسیب جدی شده اند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس خاطرنشان کرد: ارزیابی دقیق از میزان خسارت‌های مالی وارده همچنان ادامه دارد و دستگاه‌های مسئول وضعیت منطقه را تحت نظارت و بررسی قرار داده‌اند.

کد مطلب 6784556

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