حمله دشمن متجاوز به لارستان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل حسنی گفت: در ساعات ابتدایی امروز، جنگنده‌های رژیم آمریکایی صهیونیستی به منطقه ای در شهرستان لارستان تجاوز کردند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تاکید بر ابعاد حقوقی این اقدام تصریح کرد: این حمله در ادامه جنایت‌های جنگی رژیم‌های آمریکایی و صهیونیستی و با هدف ایجاد اختلال در معیشت مردم صورت گرفته است.

وی در تشریح خسارات وارده بیان کرد: در جریان این حمله، تعدادی از خودروهای مستقر در محل دچار آسیب جدی شده اند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس خاطرنشان کرد: ارزیابی دقیق از میزان خسارت‌های مالی وارده همچنان ادامه دارد و دستگاه‌های مسئول وضعیت منطقه را تحت نظارت و بررسی قرار داده‌اند.