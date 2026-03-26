شهادت دو دانش آموز شیرازی در پی حمله دشمن متجاوز آمریکایی-صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر،اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش و پرورش استان فارس اعلام کرد: دو برادر دانش آموز در پی حملات رژیم های سفاک و کودک کش اسراییل و امریکا به روستای شاپورجان در حومه شهر شیراز به درجه رفیع شهادت رسیدند.



براساس این اطلاعیه؛ این دو برادر دانش آموز به نام های ایلیا شرفی؛ دانش آموز پایه هشتم مدرسه شهید رستمی و امیرحسین شرفی دانش آموز پایه دوازدهم مدرسه اتحاد روستای شاپور جان هستند که بر اثر اصابت پرتابه دشمن صهیونیستی آمریکایی به شهادت رسیدند.



لازم به ذکر است از ابتدای جنگ رمضان تاکنون هشت دانش آموز و دو معلم در اثر حملات رژیم های کودک کش اسراییل و آمریکا به استان فارس به شهادت رسیدند.



همچنین شش تن از دانش آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب نیز اهل استان فارس بودند.