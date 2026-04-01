شهادت و مجروح شدن تعدادی از روستائیان لارستان در جنایت دشمن متجاوز

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل حسنی از حمله شامگاه چهارشنبه ۱۲ فروردین ماه جنگندههای رژیمهای جنایتکار آمریکایی و صهیونیستی به یکی از مراتع کوهستانی شهرستان لارستان خبر داد و گفت: این جنایت هولناک منجر به شهادت و مجروح شدن شماری از روستاییان شد.
وی ادامه داد: متاسفانه رژیمهای جنایتکار با نادیده گرفتن تمامی موازین انسانی و حقوق بینالملل، مکررا مناطق غیر نظامی را مورد هدف قرار میدهند.
سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی اجتماعی استانداری فارس تصریح کرد: آمار دقیق تعداد شهدا و مجروحان متعاقبا اعلام خواهد شد.
