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۷ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۲۲

حمله دشمن متجاوز به معدن سیمان فیروزآباد

حمله دشمن متجاوز به معدن سیمان فیروزآباد

فیروزآباد- سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: جنگنده‌های متجاوز آمریکایی-صهیونیستی عصر جمعه ۷ فروردین، معدن کارخانه سیمان فیروزآباد را هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل حسنی گفت: جنگنده‌های متجاوز آمریکایی-صهیونیستی عصر جمعه ۷ فروردین، معدن کارخانه سیمان فیروزآباد را هدف قرار دادند.

وی ادامه داد: این معدن یک مرکز فعال صنعتی است که مردم عادی از قشر زحمتکش کارگر جامعه برای تامین معیشت خود در آن مشغول به فعالیت بودند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تاکید بر تداوم روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمن، خاطرنشان کرد: کارگران زحمتکش و پرتلاش بخش‌های مختلف استان، با وجود اقدامات جنایتکارانه و کوردلانه دشمنان، مصمم‌تر از گذشته در عرصه تولید و خدمت‌رسانی به مردم حضور دارند و اجازه نخواهند داد این اقدامات تروریستی خللی در روند فعالیت‌های صنعتی و معیشتی استان ایجاد کند.

کد مطلب 6784936

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    نظرات

    • IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      با دشمنی طرفیم بینهایت وحشی و افسار گسیخته .... پالایشگاهها و صنایع مهم در خاک آمریکا را با پرنده های ناشناس بزنید . اگر ما زیر فشار جنگ هستیم بهتر است زندگی مردم آمریکا هم به هم بریزد

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