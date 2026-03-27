حمله دشمن متجاوز به معدن سیمان فیروزآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل حسنی گفت: جنگنده‌های متجاوز آمریکایی-صهیونیستی عصر جمعه ۷ فروردین، معدن کارخانه سیمان فیروزآباد را هدف قرار دادند.

وی ادامه داد: این معدن یک مرکز فعال صنعتی است که مردم عادی از قشر زحمتکش کارگر جامعه برای تامین معیشت خود در آن مشغول به فعالیت بودند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تاکید بر تداوم روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمن، خاطرنشان کرد: کارگران زحمتکش و پرتلاش بخش‌های مختلف استان، با وجود اقدامات جنایتکارانه و کوردلانه دشمنان، مصمم‌تر از گذشته در عرصه تولید و خدمت‌رسانی به مردم حضور دارند و اجازه نخواهند داد این اقدامات تروریستی خللی در روند فعالیت‌های صنعتی و معیشتی استان ایجاد کند.