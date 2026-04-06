حمله دشمن متجاوز به‌ مراکز علمی و صنعتی در شیراز و مرودشت

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل حسنی گفت:دشمن متجاوز ظهر دوشنبه ۱۷ فروردین به‌ مراکز علمی و صنعتی در شیراز و مرودشت حمله هوایی کرد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس افزود: این حملات گرچه خساراتی به همراه داشت، اما با مدیریت به موقع، از فاجعه‌ای بزرگ‌تر جلوگیری شد.

حسنی گفت: این حمله هیچگونه تلفات جانی نداشته است.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس به شهروندان اطمینان خاطر داد با توجه به تخلیه و انتقال مواد حساسیت‌زا و حجم بسیار اندک خسارات، و به ویژه آماده‌باش کامل ستاد مدیریت بحران، هیچگونه خطری شهر مرودشت یا روستاهای همجوار را تهدید نمی‌کند.

حسنی از مردم خواست از هرگونه تجمع یا تردد غیرضروری در مبادی مجتمع پتروشیمی خودداری نمایند تا نیروهای امدادی بدون مانع به وظایف خود عمل کنند.